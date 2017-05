Aconsejan no abrir correos ni archivos desconocidos, tras el ciberataque mundial

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recomendó a usuarios de internet "no abrir archivos ni correos que no haya solicitado" o resulten desconocidos para prevenir el ingreso de software malicioso, tras el ataque informático que afectó a distintos países en los últimos días.

La UFECI brindó un conjunto de recomendaciones a los usuarios luego de que "varias empresas privadas y organismos públicos de todo el mundo dieron cuenta de una masiva campaña de infección con ransomware de la familia WannaCry".

En ese marco, indicó que se trata de "un tipo de software malicioso que, al infectar un equipo informático, encripta sus archivos haciendo que el usuario no pueda acceder".

Para evitar un problema de este tipo, la UFECI recomendó en un comunicado al usuario que "no abra archivos (ni correos) que no haya solicitado o en los que no confía plenamente" y "quitar la opción de vista previa de su software cliente de correo electrónico".

A su vez, aconsejó mantener "actualizado su sistema operativo" y tener "un software antivirus confiable siempre actualizado". Por último, indicaron que es necesario "hacer copia de seguridad de sus archivos importantes" y que para eso "los sistemas operativos tienen la opción de ser programados".

Asimismo, la UFECI se puso a "disposición de quienes hayan sufrido un ataque de estas características, o lo sufra en el futuro para recibir su denuncia", y recordaron que "cualquier comisaría o fiscalía del país puede hacerlo también".