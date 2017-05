Fuerte cruce entre Esmeralda Mitre y Nancy Pazos

Después de la entrevista que Bartolomé Mitre, director del Diario La Nación, brindó a Los Ángeles de la mañana, donde, entre otras cosas, destrozó a Daniel Scioli y habló del Gobierno kirchnerista, Esmeralda Mitre, su hija, tuvo un fuerte intercambio con Nancy Pazos, panelista de dicho programa, quien realizó comentarios sobre su padre en la red.

“Le pregunto a Bartolomé Mitre por cómo era hacer periodismo durante la dictadura y me habla del gobierno de CFK. De los 70 no nos acordamos, ¿no?”, escribió Pazos tras la entrevista al dueño del Diario La Nación y marido de Nequi Galotti. “¿? Puffff”, respondió Esmeralda Mitre. “Mi padre recuerda todo. Los que distorsionaron la realidad fueron otros, no hagas lo mismo, me extraña este tweet”, acotó.

“Y que vos te rías de mi padre ya es como el colmo, ¿no? Poniendo esta carita (