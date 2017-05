Macri ya eligió a los funcionarios que serán candidatos

El presidente Mauricio Macri ya empezó a dialogar con sus funcionarios para poder sumarlos al armado de las candidaturas. Al menos siete funcionarios de peso en el Gobierno serían los elegidos del presidente para competir en las elecciones.

Entre los elegidos están el ministro de Educación, Esteban Bullrich, el de Defensa, Julio Martínez, el titular de la Unidad Plan Belgrano, José Cano; el secretario de Deportes, Javier "Colorado" Mac Allister y la secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Aída Ayala.

En la gatera está aun por definirse el papel que jugará el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, ya que no se sabe aún si Macri finalmente lo pondrá para pelear las elecciones en Formosa.

El caso de Esteban Bullrich es el más conocido y ya está definido que irá como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, José Cano se reunió la semana pasada con Macri y con encuestas en mano el presidente confirmó su candidatura a diputado para Tucumán. "Los números me dan bien y me lo pide el Presidente. Nadie puede decir que no a esto", le dijo Cano a un secretario de confianza que trabaja en el Plan Belgrano.

Además entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Macri convencieron a Aída Ayala para dar pelea en Chaco.

Por su parte el "Colorado" Mac Allister fue electo diputado nacional en 2013 por la provincia de La Pampa y ahora estará dispuesto a volver a esa puja.

A cada uno de ellos el Presidente les aseguró que los acompañará en la campaña y les dijo que los considera "piezas fundamentales" para la consolidación de Cambiemos a nivel nacional.

Fuente: Infobae