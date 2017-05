¿Qué te pasa Donald? El misterioso tuit borrado por Trump

"We" ("Nosotros", en inglés). Esto es lo que ha tuiteado (y posteriormente, borrado) el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya adicción a Twitter lleva a hacer este tipo de cosas.

¿Qué quería escribir Trump? Nadie lo sabe porque a continuación no hubo un tuit más completo, ni siquiera un "perdón, apreté el botón sin querer".

Ese mensaje, que algunos usuarios se apresuraron caracterizar como "el más claro y fácil de entender", dejó a sus 29,3 millones de seguidores dudando sobre lo que pretendía con dicha publicación.

De acuerdo con el medio RT, el tuit, aparentemente fue publicado por error, fue eliminado pocos minutos después. Sin embargo, este tiempo fue suficiente para que los internautas aprovecharan el momento para burlarse del mandatario, creando la etiqueta #We.

La mayoría de los usuarios de Twitter han decidido continuar el mensaje con letras de canciones famosas, mientras que los más críticos del presidente aprovecharon el error para una vez más expresar su descontento con la administración actual.

"#We want our country back. Impeach Trump now! (Queremos a nuestro país de nuevo. ¡Proceso de destitución para Trump ahora!)", escribió un usuario.

Fuente: RT y El HuffPost