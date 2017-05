Una multitud se sumó a la maratón solidaria "Otoño por la Vida"

Canal 9 Televida festeja su 52º aniversario con una nueva edición de la Maratón solidaria "Otoño por la Vida", que se realiza este domingo. Este clásico mendocino tuvo su punto de partida en los Portones del Parque General San Martín y el primero en llegar a la meta fue Jesús Castellano.

En la previa de la maratón, la Fundación de Todo Corazón realizó una colecta de alimentos (principalmente de arroz y fideos).

Además, como todos los años, los participantes tendrán la posibilidad de ganar un Fiat Mobi 0 km, bicicletas mountain bikes y muchos premios más.

"El Banco de Alimentos y la Fundación de Todo Corazón son instituciones que ya no deberían existir. Pero estas instituciones existen y cada vez se van incrementando más porque nuestro país está cada vez peor, eso me pone muy triste. En contrapartida, me pone contento que miles de mendocinos nos acompañen en este aniversario", aseguró Sigifredo Alonso, presidente del Directorio de Canal 9 Televida.

Todo listo para la nueva edición de la Maratón "Otoño por la Vida" https://t.co/UQwWpcBcrW pic.twitter.com/9ovsPDDs6t — Federico Brusotti (@fedebrus) 14 de mayo de 2017



Alonso además se refirió al fenómeno popular que representa la maratón solidaria. "La gente viene a disfrutar y a compartir. Con los que hablo me dicen que se sienten bien, se sienten cómodos acompañándonos una vez por año en nuestro aniversario Y uno se siente henchido de emoción y orgullo", agregó.