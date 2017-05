Qué dijo Mirtha Legrand tras el fallo por el robo de sus joyas

Mirtha Legrand abrió su programa de este sábado a la noche hablando del fallo de la justicia en el caso que investigaba el robo de sus joyas. Para la justicia no hay pruebas suficientes para vincular a los tres acusados con el delito cometido en 2010.

En la causa estaban acusados: Lina Díaz, ex asistente personal de la diva, junto a su hijo y su esposo, Orlando Jiménez y Jorge Petrak, respectivamente.

La jueza a cargo de la causa por el robo ocurrido hace siete años absolvió a los tres acusados de ser partícipes necesarios del robo.

Al comenzar La Noche de Mirtha, la conductora realizó un sentido descargo.

“Como ustedes saben, esta semana la justicia absolvió, en primera instancia a varias personas presuntamente implicadas en el robo de mis joyas. Resultaron absueltos Lina Díaz, que fuera durante años colaboradora de nuestro programa, su marido Jorge y su hijo Orlando. Lamentablemente, no todas las voces fueron escuchadas por la Justicia. Hubo personas y testimonios que no fueron oídos. Un fallo que, a mi parecer, deja muchos interrogantes”, arrancó Mirtha.

Y siguió, explicando su sentir: “Yo quiero que sepan que Lina, que estuvo trabajando con nosotros en los almuerzos muchos años, siempre la voy a querer. Pero tengo sentimientos encontrados. Por un lado, yo he sido la damnificada, a quien robaron fui yo. ¿Algún día se sabra? Yo se que no voy a recuperar, no me aferro a las cosas materiales. Como siempre dije quería recuperar mi anillo de compromiso, de casamiento. Pero bueno, fueron absueltos, y a la Justicia hay que respetarla, así que esta fue la definición. Pero bueno, algún día se sabrá, o no se sabrá. Todo quedará impune, pero la Justicia tiene que actuar más justicieramente“.

Minutos después, agregó: “Yo no quería hablar de este tema, no quiero hablar más, basta. No se si la fiscal va a apelar, pero yo no lo voy a hacer. Para mi fue muy doloroso todo esto, muy traumático. Fueron siete años de investigación. Primero se llevó la investigación por unos carriles que no correspondía, después por otro y bueno, finalizó con la absolución de los implicados. Estoy rara, porque pensaba, si Lina va presa para mí sería un disgusto tremendo, y al mismo tiempo había algunas pruebas que eran muy contundentes, pero a la Justicia hay que respetarla, y yo la respeto“.

Por último, La Chiqui dijo: “Doy por terminado este tema. Lina, te mando este beso“, concluyó Mirtha, notablemente acongojada.