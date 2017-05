Por fin: el carrito de servicio para avión que no bloquea el pasillo

Una de las cosas más molestas de los pasillos de los aviones, ya de por sí estrechos y uterinos, es que necesites ir al baño y no solo te encuentres con otros pasajeros deambulando sino el carrito de las bebidas. No hay forma de sortearlo. Si lo tienes delante, no te queda otra que retroceder y retroceder para no ser atropellado, y finalmente dejar que pase de largo.

Ese problema podría solucionarse con este carrito de servicio futurista: porque puede pasar por los pasillos del avión sin bloquearnos el paso.

Carrito elevado

Diseño de Seongjoo Joh y Lee Min, este carrito milagroso se llama The Fying Cart y aprovecha el techo de los aviones a modo de raíl del cual cuelga el carro.

Tirando de la palanca el carro se despliega hacia abajo, dando acceso al contenido; si en un momento dado un pasajero o tripulante necesita pasar pulsando un botón el carro se recoge hacia arriba, permitiendo el paso. Por el momento, solo es el diseño, pero no tardará en hacerse realidad.