Liceo se quedó con el clásico ante Los Tordos

Por la tercera fecha del Top 8 Cuyano, Liceo, el dueño de casa, recibió a Los Tordos en un partido cargado de emociones y abierto hasta el final. El triunfo fue de los Clavos, que vencieron a los Pájaros por 37 a 34.

Ambos equipos llegaron a este choque como invictos. El Tricolor comenzó el partido con mucho ritmo y dominando las acciones de juego. Se hizo fuerte en las fijas y tuvo varias pelotas para jugar.

Diez minutos tardó en marcar puntos y fue por intermedio de un penal de Tomas Zabaleta. Recién después de eso la visita intentó proponer algo de juego y fue gracias a la potencia de Juan Sánchez que llegó al try.

Los Tordos vivió sus mejores momentos del partido en este pasaje de juego, donde rápidamente logró sumar otro try de la mano de Robello y ponerse adelante en el marcador y en el juego general.

El equipo de Carrodilla reaccionó y volvió a tomar las riendas del partido. En una jugada con mucha precisión Juan Pablo Micheli llegó a su conquista y las cosas comenzaron a equilibrase.

El resto del primer tiempo fue palo a palo, ambos equipos volvieron a vulnerar la defensa y a marcar un try para cada lado dejando el parcial a favor de la visita 17 a 13.

La segunda mitad fue igual de entretenida y tuvo el desenlace en tiempo cumplido. Pero fue Liceo el dueño del tanteador hasta el final. Siempre estuvo arriba y Los Tordos lo persiguió desde atrás siempre a tiro de try.

Liceo, prolijo en el line out, jugó en campo contrario y llegó a marcar otra vez, dos tries seguidos para separarse un poco más. Primero fue Juan Cruz Linares y después Tomás Zabaleta. Sin embargo el Azulgrana también respondió con el try de Baiardi para que todo continuara ahí cerquita.

Pero Liceo con un Tomás Zabaleta inspirado conectó 4 penales para llevar a su equipo a la victoria. Los Tordos poco pudo hacer en el final más que un try para decorar el 37 a 34 final.