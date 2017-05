Marista superó a Peumayén por 20 a 16 (4-1), por la tercera fecha del Top 8, en La Carrodilla.

El inicio del partido mostró lo mejor del conjunto de Luján. En 10 minutos se puso en ventaja 10 a 0 producto de un penal de Daniel Savina y un try de gran factura que definió Bruno Ceschín y fue convertido por Savina.

El dueño de casa sólo pudo descontar con un penal de Maxi Filizzola. Estos fueron los únicos tres puntos del Tricolor en el primer tiempo. El partido fue intenso y se jugaban todas las pelotas como si fuera la última. A raíz de esto, hubo demasiadas infracciones cobradas por Víctor Riera que fueron una constante durante todo el encuentro.

En el final del primer período un penal más para los del Bajo dejó las cosas 13 a 3. Se presagiaba un segundo tiempo parejo y disputado hasta el final y así fue.

El complemento no tuvo emociones fuertes hasta pasados los 15 minutos. El marcador no cambió hasta el try de Fidel Lamy, que llegó luego del empuje de un scrum de los Curas donde el octavo se desprendió para apoyar.

Las infracciones se reiteraron y las tarjetas aparecieron por todos lados. El partido se hizo cortado y se abusó del pie, de fondo a fondo sin tregua. El encuentro se tornó aburrido y estancado por largos momentos.

Sin embargo, en el final llegaron las emociones. Ambos se animaron a jugar y todo cambió promediando esta etapa. Un try de Federico Pincolini rompiendo por el medio sin marca, un penal de Savina luego de insistir e insistir, pusieron las cosas 17 a 16 para el local. Y los 10 minutos finales fueron a puro sufrimiento.

Lo tuvo Peuma atacando por todos lados pero sin concretar. Lo tuvo Marista pero la defensa Blanquinegra y algunos errores de manejo los dejó sin nada. A dos minutos del final, un penal certero de Maxi Filizzola dio en el palo y... adentro. 20 a 16 y algo por jugar.

La visita fue hasta campo rival y perdió una chance clara, Marista tuvo la pelota, la cuidó, la perdió, la volvió a cuidar y el partido finalmente terminó. Todos sufrieron hasta el final, pero los curas lograron festejar.

La semana que viene no habrá fecha del Top 8 por los partidos de los torneos federales.



En otros resultados Liceo superó a Los Tordos 37 a 34, Teqüe a Mendoza 19 a 17, en tanto Banco vs CPBM juegan este domingo.