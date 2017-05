Roban el manuscrito de una precuela de Harry Potter

Una precuela de Harry Potter escrita a mano por su autora, J.K. Rowling, fue robada en una propiedad de Birmingham (centro de Inglaterra), dijo el viernes la policía. La escritora ha pedido a sus fans en Twitter colaboración para encontrar el tesoro.

Según informó la BBC, el texto, de 800 palabras, está escrito en una postal con bolígrafo en ambas caras y se subastó hace nueve años en una puja con fines benéficos celebrada en la casa Sotheby’s por 25.000 libras.

El preciado manuscrito, así como varias joyas, fueron robadas entre los pasados 13 y 24 de abril de la propiedad, según indicó la policía de West Midlands, que calificó la postal de “extremadamente valiosa”.

The handwritten postcard by @jk_rowling was purchased to raise money for charity. #Harrypotter fans if you have any info please call 101 pic.twitter.com/ijBtgrxHIL

— West Midlands Police (@WMPolice) 12 de mayo de 2017