El ciberataque masivo afectó a instalaciones de Nissan

El fabricante japonés Nissan informó este sábado en el Reino Unido de que el ciberataque masivo que han sufrido en las últimas horas organismos y empresas en cerca de cien países ha afectado a instalaciones de la compañía.



"Como muchas organizaciones en el mundo, algunas partes de Nissan han sido recientemente objeto de un ataque de ransonware. Nuestros equipos están respondiendo de la forma adecuada y no ha supuesto un gran impacto en nuestra actividad", señaló en un comunicado un portavoz de la firma y agregó: "Continuamos vigilando la situación".



Según el diario The Guardian, la producción en la planta del fabricante japonés en Sunderland (Inglaterra), donde trabajan cerca de 7.000 personas, se vio afectada este viernes por la tarde.



La factoría de Sunderland tiene capacidad para producir 115 automóviles a la hora y fabricó en 2016 más de medio millón de vehículos.



Nissan es la primera empresa privada en el Reino Unido que ha informado en las últimas horas de que ha sido víctima de un software malicioso, como el que ayer bloqueó los ordenadores de numerosos centros sanitarios en Inglaterra y Gales.



El Centro de Ciberseguridad Nacional británico, adscrito a los servicios de inteligencia, indicó hoy que trabaja para tratar de solventar los daños provocados por el ataque.