La confesión hot de Soledad Cescato: "Me cansé de los tríos"

Soleda Cescato saltó a la fama tras su participación en Soñando por Bailar. Con el tiempo demostró talento y una gran habilidad para la provocación. En el reality de Ideas del Sur la joven no tardó en confesar que junto a su pareja, Gonzalo León, mantenían una relación abierta.

"Mi límite en la cama son seis personas", llegó a declarar la morocha, que luego de probarse como bailarina se sumó a Cantando por un sueño y comenzó su anhelada carrera en el mundo de la música.

Hoy tiene un presente un tanto más tranquilo. No deja ser una bomba sexy, pero pretender consolidarse como actriz.

"Con Gonzalo estamos juntos hace nueve años. Si bien al principio teníamos un relación 'open mind', ahora no vivimos de joda en joda. Estamos más grandes, tenemos otras prioridades. Ya nos aburrimos de los tríos. No cansamos de eso", expresó Soledad en una entrevista que el realizó el periodista Damián Blanco para Teleshow.

Al referirse al plano profesional, la joven no puede dejar de mencionar su reciente debut en Polémica en el bar. "Estuve el año pasado. Interpretaba a una profe de gimnasia y a una vendedora de viandas. Ahora me volvieron a llamar y la verdad es que estoy muy contenta. Aprendo mucho de mis compañeros y me divierto a lo grande".

Soledad le adelantó a Teleshow que está preparándose para volcarse al mundo de la cumbia. "En tres semanas voy a lanzar en mis redes sociales los temas de mi disco. Hace poco lo terminé de grabar. Son canciones que escribí junto a mi marido y que hablan sobre historias fuertes que viví".