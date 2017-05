Poroto Cubero: “Realmente ya no la amo a Nicole”

El futbolista le dio una nota a Infama pero esta vez dio la cara para expresar cómo se siente y qué piensa de Nicole Neumann, la madre de sus hijas Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2).

El periodista Rafa Juli tuvo tener una charla extensa:

Rafa: -Te vi riéndote, ¿estás de buen humor?

Cubero: -Sí, estoy de buen humor. Eso es lo que me va a sacar adelante y lo que me va a dar cada vez más fuerzas para llevar esta situación adelante.

R: -¿Hablaron con las chicas ya?

C: -Sí, ayer tuvimos una charla con las niñas y fue muy dura. Cada una actuó y lo expresó a su manera y por suerte ahora las cosas ya están claras. De acá en adelante, sólo hay que pensar en contenerlas a ellas.

R: -¿Lagrimeó Nicole?

C: -Sí, lagrimeó, obviamente. Es un momento duro y difícil que está atravesando ella y que yo también estoy atravesando con nuestras hijas, pero estamos muy unidos tratando de sacar esto adelante y viendo, despacio, cuáles son los pasos a seguir. Jamás hablaría mal de la madre de mis hijas y tampoco quiero que nadie habla mal de ella porque no es sano para mí ni para mis hijas, que son mi prioridad.

R: -¿Nicole fue el gran amor de tu vida?

C: -Sí, sin dudas.

R: ¿Creés que te vas a volver a enamorar?

C: -No lo sé porque es todo muy fresco todo esto, entonces tenemos que ver cómo va evolucionando y viendo cómo vamos llevando esta situación de estar separados.

R: -¿Te moleste que se hable de terceros?

C: -En realidad no porque nosotros hace más de un mes que estamos separados.

R: -Entonces si te enterás que Nicole está con otro, no te defraudaría…

C: -No. A mí me duele mucho la situación porque le pedí y le exigí a ella que habláramos con las nenas y con la prensa primera, antes de que ella viaje a ver el padre… así nos evitábamos todo esto. Pero se ve que ella no me supo escuchar, ella estaba muy desbordada y yo siempre traté de aconsejarla. Ahora ella está dolorida y yo estoy más dolorido porque no me supo escuchar y yo siempre la quise ayudar desde el amor que siempre le tuve. Sentí este último tiempo que mis consejos y mis palabras no le llegaban demasiado por estar sobrepasada. Muchas veces le cuesta escuchar a la gente que le hace bien cuando está sobrepasada. Ella ha tenido otras crisis personales y yo también. Hoy tengo que apoyarla por el amor que le tengo a mis hijos y por el amor que le tuve a ella durante 9 años.

R: -¿La seguís amando?

C: -Hoy no. Sinceramente hoy no porque esta crisis viene hace desde hace un año, no es de ahora. Y ya me he golpeado bastante, he tratado de acercarme y de hacer lo imposible para estar feliz a su lado pero siento, y se lo dije, que ella volvió a ser la Nicole que conocí. No es la Nicole que estuvo conmigo durante tantos años.

R: -¿Cómo era esa Nicole? ¿Más frívola?

C: -No, no. Distinta a lo que fue durante estos 9 años conmigo. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año hizo, hizo que retrocediera y que vuelva a ser esa Nicole que yo conocí y que durante todos estos años, yo me encargué de que sea feliz. La Nicole que yo conocí no era feliz y sé que fue feliz durante los 9 años que estuvo conmigo porque así lo vivimos, así me lo demostró y así fue la familia que formamos.

R: -Nicole nunca habló mal de vos…

C: -No va a poder hablar nunca mal de mí, jamás, porque fui la persona más fiel y sincera. Siempre la compañé, siempre estuve a su lado. Es mi forma de ser, así nací y así me lo recordó mi vieja cuanbdo estuvimos hablando. Después con el tiempo te vas desgastando, te chocás tantas veces que ya tenés que darte cuenta de la realidad. Uno se puede desenamorar, no hay dudas sobre eso.