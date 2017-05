La Mole Moli vuelve al “Bailando”

Anoche en “La Previa del Show”, Paula Varela y Ronen Szwarc confirmaron la presencia de dos participantes que ya estuvieron en el certamen: Fabio “la Mole” Moli y Fredy Villarreal.

“Es un honor para mí estar otra vez con Soledad Bayona (su bailarina). Tenemos altas expectativas”, expresó Freddy en un video realizado junto a su partenaire y su coach.

Pese a las tremendas declaraciones que el boxeador retirado tuvo para el conductor, el crdobés regresa a la pista más mediática de la televisión. Cabe recordar que Marcelo Tinelli lo bajó de Bailando 2015 tras hacerse público que el cordobés criaba perros de carrera.

“Tengo hijos que protegen a los animales; no era el momento para que esté”, decía Marcelo en mayo de 2015. A lo que La Moli, seis meses después, disparó: “En este momento, si lo cruzo, lo cago de una cachetada. Por ahí después se me pasa, a lo mejor de acá a un mes me olvido, en tres o cuatro meses, se olvida todo y se calma todo. Si lo cruzara en este momento, lo cago de una cachetada”.

Habrá que esperar hasta el próximo 29 de mayo para saber qué se dirán cuando vuelvan a estar cara a cara.