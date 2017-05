Imperdible: Leticia Siciliani le propuso casamiento a su novia en vivo

Leticia Siciliani, actriz y hermana de Griselda, sorprendió a Delfina Martínez, su novia desde hace 3 años, al proponerle casamiento mientras hacía su ciclo radial “Qué hicimos para merecer esto” en Radio y Punto.

El tema fue así: Leticia llamó a Delfina mientras estaba al aire en su ciclo radial y le preguntó si quería casarse con ella.

“Te quería preguntar si te querés casar conmigo”, le dijo Leticia. “Mentís”, respondió “La Pepita” sin poder creer lo que escuchaba. “De verdad”, insistió la actriz. “¡Obvio que sí!”, volvió a responder Delfina, feliz.

Luego, la actriz que supo interpretar a Sor Nieves en Esperanza Mía, dijo: “Me dijo que sí. Yo sabía que me iba a decir que sí porque ayer me dijo que ella estaba cansada porque sabía que no se lo iba a pedir nunca. A mí me da igual porque no necesito con un papel confirmar mi amor, pero si a ella la hace feliz casarse, yo le dije que no tenía problema”.

Este viernes en diálogo con Intrusos, la hermana menor de Griselda Siciliani reveló que se casará el 19 de diciembre… ¡de algún año!.

¡Que viva el amor!