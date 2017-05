El audio que envió el acusado por la desaparición de Paola Álvarez

En un audio que envió por Whatsapp a la familia de Paola, el principal acusado de haberla desaparecido, Santiago Zambrani, cuenta que está con ella desde hace tres años y que ellos "no saben la historia que teníamos, no eramos amigos. Fui el último que la vio pero eso no significa que le haya hecho algo".

"Ustedes no saben todo lo que vivimos con Paola, estábamos muy bien. Yo la quería muchísimo y me duele mucho todo esto que pasó", se lo escucha decir en un audio de casi cuatro minutos.

Durante su relato, se defiende de las acusaciones que hace la familia en su contra y asegura que él no la mató. "Ustedes jamás esperaban esto. Pasó se fue. Jamás pensé algo así. Ella se quería ir, porque ya era tarde. Intenté acompañarla pero no quería. Si supiera dónde está es diferente. Estoy desesperado", se lo escucha decir.

Santiago Zambrani quedó detenido el miércoles pasado. Los padres del sospechoso también fueron aprehendidos por presunto "encubrimiento", quienes declararon pero no aportaron nada a la causa.

Por la desaparición de Paola, el fiscal que investiga el caso ordenó la detención de toda la familia del novio después de ver Facebook y escuchar los audios. La madre de la joven, en tanto, dijo que ella jamás apagaba el celular y que el detenido sabe dónde está.

Una prima de la joven desaparecida también apuntó contra Zambrani y dijo: "Es adicto a las drogas, lo sé porque salí a bailar junto a Paola y lo vi".

Paola está desaparecida desde el viernes por la madrugada cuando su familia dejó de tener contacto con ella. Como no respondía, su mamá fue a su casa y se encontró con el bebé de dos años solo.

Fuente: Minuto Uno.