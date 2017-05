Alumnos de la escuela Corvalán contaron la historia de Godoy Cruz a sus vecinos

Son jóvenes cuyas edades van de 16 años en adelante. Muchos no terminaron el secundario y otros no saben qué carrera universitaria seguir. Sin embargo, no bajaron los brazos y decidieron capacitarse en turismo y transmitir sus conocimientos a sus vecinos de un modo particular.

“Con motivo de incentivar a nuestros jóvenes y adultos a aprender y ser partícipes de la enseñanza en la comunidad, decidimos salir y darles clases a las escuelas y caminar Godoy Cruz para hacer llegar desde sus voces el conocimiento de identidad propia”, dijo a El Sol Karina Picaro, una de las docentes responsables del área Información y Formación Turística de la escuela 6-001 Margarita Corvalán, de Godoy Cruz.

La docente, que hace diez años da clases en la escuela, aseguró que la mayoría de los estudiantes proviene de zonas vulnerables del departamento y que están desmotivados por la falta de oportunidades laborales.

“Son chicos que han perdido el incentivo pues saben que, una vez que culminen sus estudios, cuesta mucho encontrar trabajo. A muchos les interesa estudiar Turismo –al menos, en Mendoza, se cursa en una universidad privada– y no tienen los recursos, por lo que en ese centro de capacitación encontraron un paliativo para afrontar esa crisis que afecta cada vez a más jóvenes”, aseguró la educadora.

Un proyecto para imitar

Si bien no es la primera vez que se realiza esta actividad en una institución educativa, la experiencia es lo que cuenta y los jóvenes lograron llegar a la comunidad de Godoy Cruz de un modo diferente.

Vestidos con trajes de época y con folletos realizados por los propios estudiantes, los jóvenes salieron de las aulas y se enfrentaron a la sociedad. “Así llegaron al Municipio y dialogaron con los legisladores y empleados sobre la historia del departamento; estuvieron con los bomberos, recorrieron escuelas y también intercambiaron sus conocimientos con los vecinos, que celebraron la iniciativa”, dijo Picaro.​

La finalidad del proyecto es poner en valor al departamento a través de experiencias vividas y creadas en la comunidad.

No sólo hubo recorridas e intercambio de conocimientos, los estudiantes fueron más allá y pusieron en marcha una aplicación creada por ellos y destinada a alumnos. La misma tiene datos específicos e imágenes que permiten apropiarse de manera fácil de la historia vivida y creada del departamento, adaptándose a los tiempos que corren, con alumnos más exigentes y actualizados a los requerimientos de la educación del siglo XXI.

Lo que viene

Lo que viene. Luego de la experiencia en la calle con los vecinos, los jóvenes resultaron seleccionados para participar en una olimpiada de turismo. Se llama Turismo al Servicio de la Neurociencia y es organizada por una ONG de América del Sur.

Los alumnos junto a un verdulero del municipio

“Participan alumnos de Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Hasta el momento, nuestra escuela es la única que participará representando a Mendoza, nos llena de orgullo y nos permite pensar que vale la pena apostar por los sueños y que es posible, con ingenio y sacrificio, encontrar nuevas oportunidades”, contó la docente.