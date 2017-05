La vida de Anto desde que se hizo famosa con un viral

Anto se hizo conocida por un video que se hizo viral. Algunas personas se divirtieron mucho con la grabación, como Nazarena Vélez, Noelia Marzol y Tomasito Süller, que también hicieron sus versiones. Ella no se lo tomó nada bien y su papá salió a defenderla diciendo que le hicieron bullying. Además contó que tanto Anto como sus otros hijos tienen un leve retraso madurativo.

Los famosos pidieron disculpas pero a ella no le bastó. Sin embargo, dejó bien en claro que quiere ser youtuber y triunfar. En diálogo con Crónica expresó que se hizo una Fanpage para que todos la sigan y también que tiene representante.

En Facebook contó que tiene ganas de hacer Stand Up, al menos así lo manifestó en un comentario: "Hoy un chico me dijo por la calle, se te cayó el papel... ¿Qué papel?, le digo. El papel higiénico. ¡Era verdad" Llevaba por las dudas uno en el bolso y tenía el cierre abierto. Soy una despistada. Pronto se viene el stand up de Anto".

Y también aseguró que la llamaron de la producción del programa de Marcelo Tinelli para participar de la apertura.









Fuente: TN