Carrió apoyó la prisión domiciliaria para militares condenados mayores de 75 años

Elisa Carrió indicó que está de acuerdo con que las personas mayores de 75 años que están condenadas por haber cometido algún delito reciban el beneficio de la prisión domiciliaria, "sean delitos de lesa humanidad o sean delitos comunes", afirmó.

La diputada nacional manifestó: "No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes". Estos dichos se contraponen con un pedido histórico de organismos de derechos humanos que exigen que los militares condenados por su accionar durante la última dictadura cumplan las penas en cárceles comunes.

En una entrevista radial, Carrió reiteró que le pareció "correcto" el fallo convalidó la aplicación del 2×1 y dijo que "hay una gran hipocresía".

"No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad", detalló.

La líder de la Coalición Cívica también se pronunció a favor "del derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de los crímenes de la guerrilla". Y a modo de ejemplo, citó: "Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó".

