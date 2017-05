Nueve colaboraciones musicales completamente inesperadas

No es extraño que artistas colaboren para grabar un disco o una canción, pero a veces aparecen colaboraciones que nadie se espera y los resultados pueden ser interesantes o desastrosos. Acá te dejamos nueve ejemplos.

1. Weezer y Lil Wayne: “Can’t Stop Partying”

La canción se editó primero en 2008 como parte de la colección de demos de Rivers Cuomo, Alone II: The Home Records of Rivers Cuomo y al año siguiente como parte del disco de Weezer, Raditude. La diferencia principal entre ambas versiones es que en la segunda hay un verso donde Lil Wayne dice “OK bitch, it’s Weezer and it’s Weezy”.

2. Lou Reed y Metallica: Lulu

Lo que sería el último disco de Lou Reed sería una colaboración con Metallica. El disco Lulu, lanzado en 2011, se concibió tras que el grupo y el cantante actuasen juntos en el concierto del 25° aniversario dle Salón de la Fama del Rock. Lulu es un album conceptual que consiste en música pesada con frases habladas por Reed.

3. The Jonas Brothers y Common: “Don’t Charge Me for the Crime”

Lanzado en el último disco de los Jonas Brothes, Lines, Vines and Trying Times incluye esta colaboración con el rapero Common. Según Tom Brelhan, escritor de Pitchfork: “Esta es la colaboración más extraña de ídolos adolescentes y rapero creíble desde el fiasco de Blake Lewis y Lupe […] La manera en la que está construída, suena como si Common y los Jonas Brothers se juntaran a robar un banco, que es probablemente la imagen más graciosa que haya tenido en la cabeza”.

4. Public Enemy y Anthrax: “Bring the Noise”

En 1991, Public Enemy volvió a grabar su éxito “Bring the Noise” como una colaboración con Anthrax, cerrando la brecha entre el metal y el rap. El éxito de esta colaboración hizo que los dos grupos salieran de gira juntos y cerraran ambos recitales tocando esta canción. “Bring the Noise” sería la piedra fundacional del género conocido como Rap Metal e influenciaría en bandas como Korn, Korn, Limp Bizkit, y Linkin Park.

5. Kanye West y Justin Vernon (Bon Iver): “Lost in the World”

¿Qué sucede si unís a un cantante de indie folk y un rapero que desearía tener un amigo como el? “Lost in the World” es la respuesta. Esta canción fue incluída en el disco de West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy y usó un sample de la canción de Bon Iver llamada “Woods”.

Esta extraña colaboración deribaría en Justin Vernon produciendo el siguiente disco de West, Watch The Throne.

6. Nelly y Tim McGraw: “Over and Over”

El cuarto album de Nelly, Suit, incluye esta colaboración con la superestrella del country Tim McGraw. La letra habla sobre una separación complicada y el video incluye a ambos artistas, en pantalla dividida, haciendo las mismas cosas camino a sus jets privados. Para nada ostentosos los muchachos.

7. Run-D.M.C. y Aerosmith: “Walk this Way”

Aerosmith había gozado de una racha de éxitos en los ’70 cuando salió originalmente esta canción, pero en los ’80 estaban en declive. La invitación de RUN-D.M.C. para colaborar en el cover que estaban grabando primero fue tomada con recelo, pero terminó siendo una de las canciones más escuchadas de 1986, popularizando el hip-hop en Estados Unidos y revitalizando la carrera de Aerosmith.

8. Brad Paisley y L.L. Cool J: “Accidental Racist”

Una de las canciones más controverciales de 2013, “Accidental Racist” explora el racismo en Estados Unidos e intenta reapropiarse la bandera confederada como símbolo de la herencia de los estados sureños.

9. Eddie Murphy y Michael Jackson: “Whatzupwitu”

Nada mejor que llamar a un amigo para que te ayude con algo. Más si sos Eddie Murphy sacando un disco y tu amigo en Michael Jackson. El rey del pop aceptó colaborar con el entonces rey de la comedia ya que creyó que la canción “Whatzupwitu” tenía un mensaje positivo. Lejos está decir que el video aquí arriba está considerado como uno de los peores de la historia.

¿Qué te parecieron?

Fuente: Mentalfloss, RollingStone.