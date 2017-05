Arranca el tercer capítulo del Top 8

Este fin de semana se jugará una nueva fecha del Cuyano 2017, en este caso la tercera. El sábado se disputarán tres de los cuatro partidos de primera división del Top 8, entre los cuales se destaca el clásico entre Liceo y Los Tordos, ambos llegan invictos y son el primero y segundo del certamen, las acciones serán imperdibles en la Carrodilla.



A unas cuadras de allí habrá otro partido muy interesante, Marista recibe en su cancha a Peumayén, los Curas llegan luego de haber perdido el clásico ante los Tordos y los del bajo con la moral alta al haber superado a Mendoza la semana pasada.



Las emociones no paran y en el bermejo Mendoza recibe a Teqüe, será un choque de estilos similares en un partido que ninguno quiere ni debe perder para continuar prendidos en el torneo.



Por último el domingo en Buena Nueva, Banco recibe a CPBM, son los últimos de la tabla y quienes aún no conocen la victoria en el cuyano, oportunidad única para dejar el fondo de la tabla.



TOP 8 – Primera División (3° Fecha)

Liceo vs. Los Tordos. Sábado 15:30hs.

Referee Sebastián Gijón. Cancha: Liceo RC



Mendoza vs. Teqüe. Sábado 15:30hs.

Referee: Jorge Daniel. Cancha: Mendoza RC



Marista vs. Peumayén. Sábado 15:30hs.

Referee: Victor Riera. Cancha: Marista RC



Banco vs. CPBM. Domingo 15:30hs.

Referee: Martín Monte. Cancha: Banco RC