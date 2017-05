Cristina Tejedor: “Me violaron, me embarazaron y tuve que abortar”

La actriz de telenovelas Cristina Tejedor reveló por primera vez en el piso de Intratables que fue inducida a un aborto tras haber sido abusada sexualmente.

“A mi me violaron, me embarazaron y tuve que abortar“, confesó la actriz tras un cruce intenso que tuvo con la periodista Debora Plager al debatir sobre el embarazo de Gisela Berger y el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.

“Yo sé lo que se sufre porque lo viví en carne propia y vengo de una familia donde hubo gente golpeadora. Las mujeres no debemos aceptar ni la violencia física ni la verbal, que es la que estás teniendo conmigo desde hoy. Me dijiste que no soportabas el pensamiento de una kirchnerista”, lanzó la actriz contra la periodista.

Tejedor explicó que cuando le contó al médico antes de abortar que habían abusado de ella el profesional no la creyó y le dijo que eso era lo que decían todas las que decidían interrumpir el embarazo.