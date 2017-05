Habló la ex de Cubero: “Tranquilo Fabián, que el tiempo lo cura todo”

Tras la escandalosa separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero, el nombre de Sofía Martin, ex del futbolista, volvió a resonar. La bailarina salió a bancar al jugador de Vélez a 11 años de haberse separado.

Sofía no es una ex más, es la mujer que estaba a punto de casarse con Cubero cuando éste conoció a Nicole. En Infama recordaron el momento en el que el futbolista la engañó con la modelo, y estalló.

En su cuenta de Facebook, realizó un fuerte descargo:

“Por respeto a mi familia, mi pareja y mi presente voy a dar una respuesta a tanta insistente consulta que repentinamente tienen hacia mí en consecuencia de la mediática separación de Fabián; porque mi vida está en paz y pretendo que siga así. Hace mas de 10 años que soy completamente ajena a su vida; sus problemas, alegrías, logros y fracasos. En su momento no fue fácil para mí, ni mi entorno lidiar con las noticias que exponían lo que para nosotros era una situación muy dolorosa con el simple afán de conseguir un punto más de rating o luego ver como se reían descaradamente para promover la estrategia de exposición en medios de una pareja a la que seguramente más tarde les llegarían otros tipos de negocios. En algún lugar sabía que las noticias son efímeras y que en poco tiempo desaparecería del radar… y así fue”.

“Hoy a la distancia entiendo y respeto que todo esto que hacen los medios es un trabajo; pero la realidad es que para los que no pertenecemos a este mundillo terminamos saliendo perjudicados, porque no estoy acostumbrada a ver mi cara en una pantalla con un zócalo que dice alguna cita que hice hace mas de 10 años, porque ni a mí, ni mi familia ni a mi pareja les resulta gracioso revivir este pasado, porque ya no soy esa que muestran, porque YO no soy el foco de este asunto. Es por todo esto que no voy a permitir que vuelva a suceder… Entendí con paciencia que el tiempo lo cura todo“, agregó.

“En aquel momento y luego de un proceso lógico de duelo por la separación – como cualquier persona normal – continué con lo que consideraba importante en mi vida: mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi pasión por la danza, hice viajes, conocí a mi pareja, emprendí nuevos proyectos. Seguí adelante con mi vida que logré poner en orden y estar en paz, y así continúa hasta el día de hoy… Si es eso lo que realmente quieren saber ahí tienen la respuesta”

“Sin embargo, siento que quieren mi opinión de cómo la vida se da vuelta y cobra venganza, que elabore algún discurso sobre el Karma o arme una teoría elocuente de dónde se habrán metido tantas risitas y la purpurina para seguir engordando la historia con más y nuevos comentarios, opiniones, likes y minutos al aire…pero lejos de todo eso pienso que hay tres nenas chiquitas en el medio de todo este show y una familia amorosa a la que supe querer mucho“.

“Les deseo la fortaleza para pasar lo mejor posible una situación dolorosa que en pantalla se ve mucho mas triste aún. Si tienen que pedir la palabra de alguien que sea la de los protagonistas, que en definitiva trabajan para hacer su vida un asunto mediático. Yo solo puedo decir una cosa: ‘Tranquilo Fabián, que el tiempo lo cura todo'”, concluyó Sofía.