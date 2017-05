Video tristísimo: la perrita que salvó a su dueño de un derrumbe pero murió aplastada

Una medianera se derrumbó sobre la casa de un vecino en el barrio porteño de Palermo y el hombre logró salvarse porque su perra le advirtió del peligro en el que se encontraba. Sin embargo, el animal pereció porque la pared se le vino encima luego de alertar a su dueño.

Según contó Guillermo, su perra Gala era una cachorra de menos de un año que comenzó a ladrarle a la pared del patio en la que se había generado una enorme grieta.

“Gala me salvó la vida”, se lamentó el hombre de de 60 años.



“Estoy muy dolorido porque si bien tenía a Gala hace 5 meses, era mi compañera porque soy un jubilado solo. Ella intuyó que algo ocurría afuera y salió a ladrar, parecía que no quería que yo haga lo mismo. De pronto, escuché una fuerte explosión y vi que toda la pared se había caído, destruyó gran parte de mi casa y mató a mi perra que me salvó la vida”, señaló acongojado el damnificado.

“Yo le grité `¡Gala adentro!´. Pero no hubo caso, era muy juguetona. Después se produjo el derrumbe”, dijo entre lágrimas sobre la muerte de quien era su única compañía.

Fuente: Crónica