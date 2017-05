Fue con su hijo a clases para castigarlo por mal comportamiento

Un padre que vive en Texas, Estados Unidos, decidió darle una lección a su hijo adolescente por medio de un original castigo: fue al colegio con él y se sentó en clases a su lado, ante la vista asombrada de sus compañeros.

Se trata de Brad Howard, de 53 años, cuya hazaña fue compartida por otra de sus hijas en Twitter y se ha viralizado, ganándose muchos aplausos en redes sociales.

Todo se originó debido a que el padre había recibido muchas quejas por parte del profesor de Física de su hijo, quien había dicho que el estudiante estaba comportándose de forma muy desordenada.

“Mi hijo estaba metiéndose en problemas en una de sus clases en la secundaria y su profesor me estaba enviando correos electrónicos al respecto. Él es un buen niño, pero siempre trata de hacer reír a cualquier multitud que esté a su alrededor”, explicó el papá en entrevista con el portal estadounidense Inside Edition.

Por lo mismo es que le advirtió lo siguiente al alumno: si recibía un reclamo más de parte del profesor, iba a ir a clases con él para vigilarlo desde el lugar mismo.

Y resulta que sí recibió una queja más… así que cumplió con su amenaza. Lo más divertido fue que el estudiante no sabía que su padre iba a aparecerse en el colegio.

Sobre la experiencia, el apoderado narró que “fui a la escuela, pero no me preparé mentalmente para lo que vendría. Mi esposa le había dicho al profesor que iba a ir. Entré en la clase y el maestro me pidió que me sentara. Después mi hijo llegó y mientras saludaba a sus amigos, yo le dije ‘Hola, Bradley’ y él saltó de la impresión”.

“Sus amigos lo encontraron muy gracioso (…) Si esperaba que incomodara a Bradley, resultó ser mucho peor para mí. Él estaba tranquilo”, añadió.

En ese sentido, concluyó que “este método de disciplina no obtuvo los resultados que esperaba. Él (el hijo) ama llamar la atención, así que estuvo feliz con toda la atención que estaba recibiendo”.