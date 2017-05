Videos: los 11 actores argentinos que llegaron a Hollywood

Ttriunfar en Hollywood es el sueño de muchos actores, pero no muchos pueden llegar allí. Aquí un listado de los que lograron cumplir su objetivo.

1. Luisana Lopilato.

La ex Paola Argento se casó y formó una familia con Michael Bublé, lo que le dió un empujoncito para lograr el protagónico de la película Fair Market Value (2016). No será un peliculón peeeero por algo se empieza.

2. Carlos Gardel.

Del barrio del Abasto a Hollywood: si bien hay quienes ponen en duda su argentinidad, el zorzal criollo fue el primer argentino en llegar a las grandes ligas del cine. En la década del 30 filmó Cuesta abajo y The big broadcast of 1936, producidas por la Paramaunt en Estados Unidos.

3. Fernando Lamas.

Era un actor sumamente reconocido en nuestro país en la década del 40, pero en 1950 firmó un contrato de exclusividad con la Metro-Goldwyn-Mayer y comenzó a rodar en diversas películas (la mayoría clase B) de Hollywood como The Merry Widow, Dangerous When Wet, Jívaro, Sangaree y y The Diamond Queen.

4. Cástulo Guerra.

El cordobés nació en 1945, no trabajó en el cine nacional, pero interpretó papeles menores en películas sumamente conocidas como Terminator 2, Los sospechosos de siempre, Libertad, de Spielberg y series como Brigada A, el clásico ER, Demon Reed y Prison Break.

5. Norma Aleandro.

No solo ganó el Oscar con La historia oficial sino que además triunfó en Hollywood en películas como Gaby, a true story de 1987 y en Cousins de 1989.

6. Olivia Hussey.

Nació en Argentina, se radicó en Estados Unidos y trabajó en Muerte en el Nilo (1978), Virus (1980), Turquía Shoot (1982) y Psicosis IV: El comienzo (1990). Su papel más conocido es el de “María” en Jesús de Nazareth.

7. Jorge Porcel.

El gordo Porcel no solo fue La peluquería de Don Mateo, Polémica en el Bar o en la famosa dupla con Olmedo:en 1993 interpretó a Sasso en la película Carlito’s Way, del director Brian de Palma, junto a nada más ni nada menos que Al Pacino.

8. Gastón Pauls.

El actor a falta de una, filmó 2 películas del espacio al estilo SyFy en Hollywood: una es Antibody del año 2002 y la otra es Rapid Exchange, de 2003 ¿Cómo hizo para llegar hasta ahí? qué sé yo…

9. Leonardo Sbaraglia.

Interpretando a un estafador, el actor argentino dio un salto en Hollywood con la película Luces rojas del año 2012, compartiendo elenco con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Elizabeth Olsen.

10. Mia Maestro.

La actriz argentina interpretó a Carmen Denali, en la saga Crepúsculo: Amanecer — Parte 1 y 2, Tango y Frida entre muchos otros títulos.

11. Ignacio Serricchio.

El actor nació en Lanús, después vivió en México para más tarde triunfar en Nueva York: trabajó en General Hospital, House, CSI y Criminal Minds.