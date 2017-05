Gisela Berger: “Scioli me dijo que esto es una cagada”

“Bebe muerto, bebe muerto, bebe muerto”, con esta frase Gisela Berger insistió al remarcar la veracidad del pedido que le hizo el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, sobre interrumpir su embarazo y que el ex candidato presidencial y su entorno salieron a desmentir en las últimas horas.

“Que se cayen que no hablen“, disparó la modelo al referirse a quienes apoyan los dichos de Scioli desde su entorno. “No estoy bien. Es una traición de parte de el”, dijo en diálogo con Buenos Días América mientras comentaba que está viviendo “los peores meses” de su vida.

Gisela dijo que “No lo quiero ni ver (a Scioli). Estoy embarazada de tres meses ver lo que vi me sensibilizó mucho” y aseguró que su ex pareja le “pidió perdón por mensaje de texto”.

“Mi familia no sabia del embarazo. Son los tres meses peores de mi vida. Tuve que disimular el embarazo. Siempre cuide a la pareja y él nunca me protegió. No puedo creer esto. Me mintió de una manera tremenda”, siguió herida la joven mientras hablaba de su doloroso presente.