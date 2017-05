Seis directores de cine que tambiÃ©n trabajaron en televisiÃ³n

En los ’80 David Lynch creó Twin Peaks, una serie que tendría más impacto en el largo plazo que en su estreno original. Para ese entonces, Lynch ya era un nombre establecido en el cine y, salvo casos excepcionales, no era tan común hacer el salto de medio. 25 años después Twin Peaks regresa a la pantalla chica y otros directores ya probaron éxito en la TV. Acá te contamos algunos casos:

Martin Scorsese

El director de Taxi Driver y Raging Bull ya había dirigido un capítulo de Amazing Stories y el piloto de Boardwalk Empire cuando desarrolló Vinyl, una serie para HBO co-creada junto a Mick Jagger, Rich Cohen y Terence Winter (Boardwalk Empire). La serie seguía a un ejecutivo de una discográfica en los años ’70, pero ni el arrastre de Scorcese de Jagger hicieron que la serie fuera más allá de la segunda temporada. Actualmente Scorcese está preparando The Irishman, una serie para Netflix protagonizada por Robert de Niro y Al Pacino.

David Fincher

Tras dirigir The Curious Case of Benjamin Button, David Fincher se interesó en la adaptación de una miniserie inglesa llamada House of Cards. Tras ofrecer el proyecto a varios canales, los productores finalmente se acepton una oferta de Netflix que pretendía generar contenido original para sus suscriptores. Fincher dirigiría tan solo los dos primeros capítulos, pero su estética quedaría impuesta a lo largo de la serie y el quedaría como uno de los productores ejecutivos. Además de David Fincher, la serie también tuvo episodios dirigidos por Joel Schumacher y Jodie Foster.

Steven Spielberg

Inspirada en series de antología como The Twilight Zone o The Outer Limits, Steven Spielberg creó Amazing Stories, en la cual renombrados directores y actores interpretaban pequeñas historias de ciencia ficción o terror. Si bien la serie no fue un éxito de rating, toda una generación disfrutó de capítulos dirigidos por el mismo Spielberg, Martin Scorsese (“Mirror, Mirror”; S01E11), Clint Eastwood (“Vanessa in the Garden”, S01E12) o Robert Zemekis (“Go to the Head of the Class”, S02E08) entre muchos otros.

Alfred Hitchcock

El maestro del suspenso fue el primero en asociar su nombre con un producto televisivo. Entre 1955 y 1965, Hitchcock presentó los 268 episodios de Alfred Hitchcock Presents y dirigió 17 episodios, incluyendo los clásicos “The Case of Mr. Pelham” (S01E10) y “Lamb to the Slaughter” (S03E28).

Frank Darabont

El director favorito de Stephen King fue el responsable de desarrollar la exitosa The Walking Dead, donde también escribió y dirigió el episodio piloto. A pesar del éxito de la serie, Darabont fue despedido por diferencias creativas con la cadena AMC. Inmediatamente después, desarrolló para TNT la serie Mob City que solo duró una temporada.

Woody Allen

Nadie hubiera pensado que el director neoyorkino haría algún proyecto para TV, hasta que en 2015 protagonizó, escribió y dirigió Crisis in Six Scenes. Ambientada en los ’60, cuenta como una familia se ve afectada por la llegada de una invitada, interpretada por Miley Cyrus. La serie se estrenó en 2016 en la plataforma Amazon Prime Video y Allen, no contento con el producto final, anunció que no habría una segunda temporada.

¿Conocés otros casos?

