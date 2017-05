Video: la mendocina contó cómo fue el final de su expedición en Canadá

La mendocina Natalia Martínez dio un cierre a su expedición en Canadá a través de un video, luego de pasar cuatro días atrapada en el monte más alto de Canadá.

La montañista aprovechó el momento para agradecer lel apoyo que recibió durante la odisea en el en el Monte Logan, de 5959 metros.

"Esto nació cuando fui al monte Mala Espina, leyendo aventuras me motivé con ella... Este proyecto surgió de una inquietud que nació hace años, de realizar algo entre mujeres de forma independiente", comenzó diciendo Martínez.

Ver también: Rescataron a la montañista mendocina en Canadá

También contó cómo vivió el momento del terremoto y su situación ante el evento natural: "Me sorprendió realmente este evento natural del terremoto. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero es la manera en que pude resolverlo. Yo no pude hacer una travesía de este a oeste, pero cambié el camino y logró mi objetivo que era volver acá, estar con la gente querida, estar bien, y ya proyectarme para nuevos desafíos.

Luego de agradecer a las empresas que la acompañaron en sus proyectos, la mendocina cerró su video asegurando que volverá a emprender nuevas aventuras.

"Les agradezco todo su apoyo, incluyo a los que no estaban contentos conmigo porque me hace crecer un montón. es muy bonito sentir que alguien que no te conoce te esta siguiendo y te tira palabras de aliento. Esta experiencia me ha hecho crecer muchísimo, me ha hecho tener otra perspectiva de la vida, y me h hecho crecer. La única manera de darles las gracias es seguir subiendo y afrontar nuevas aventuras".