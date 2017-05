Aseguran que hay "cientos" de casos abiertos por corrupción

El comité de Ética de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútol (FIFA) aún tiene abiertos "cientos" de casos por corrupción, admitió hoy el suizo Cornel Borbely, un día después de ser despedido como jefe de la comisión de investigación del ente rector del fútbol mundial.

"Cientos de casos de corrupción todavía están abiertos. Tenemos muchas investigaciones en curso", sostuvo Borbely en una conferencia de prensa que brindó en la ciudad bahreiní de Manama, donde la FIFA mantiene importantes reuniones esta semana que marcarán el futuro de la entidad, indicó la agencia alemana DPA.

La FIFA anunció hoy que reemplazará a Borbely y a su colega alemán Hans-Joachim Eckert como jefes de las comisiones de investigación y decisión del comité de ética, pese a que ambos querían permanecer en sus cargos.

Borbely afirmó que su despido fue "innecesario y tomado por motivos políticos. Imagínese dónde estaría hoy la FIFA sin un comité de ética", expresó el suizo en el décimo tercer piso del Hotel Al Raya Suites de Manama.

"Los investigadores y jueces con más experiencia ya no están. No hubo transición", criticó Borbely, que llevó a cabo 194 investigaciones diferentes desde 2015 y que sancionó a setenta dirigentes del fútbol.

Borbely investigó al ex presidente de la FIFA el suizo Joseph Blatter y al francés Michel Platini, antiguo máximo dirigente de la UEFA; y además al actual titular de la FIFA, Gianni Infantino, pero el caso fue cerrado porque el también dirigente suizo no violó ninguna norma.

El Consejo de la FIFA propuso como los reemplazantes de Borbely y Eckert al griego Vassilios Skouris y a la colombiana María Claudia Rojas, respectivamente. quienes asumirán si son aprobados en el Congreso de la FIFA, que reunirá mañana en Manama a los miembros de las 211 federaciones que conforman el ente rector del fútbol mundial.