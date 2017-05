Marcelo Tinelli tentó a un galán cubano para el Bailando

La producción de ShowMatch está ultimando detalles para la gran vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión en los próximos días. En su búsqueda de estrellas internacionales, el conductor tentó al galán cubano William Levy para sumarse al Bailando.

“Hola @willylevy29. Estuviste en Dancing whit de Stars. ¿Te gustaría estar en el #bailando2017?”, escribió Tinelli al actor y modelo de origen cubano.

El actor de Resident Evil: The Final Chapter participó en Dancing with the Stars (la versión estadounidense de Bailando) entre marzo y mayo de 2012, en donde ocupó el tercer lugar junto a su pareja Cheryl Burke.

En el mismo año, People en Español escogió al actor como “El hombre más sexy”.

Además de protagonizar y participar en varias novelas, en 2014 debutó en Hollywood en el filme The Single Moms Club y en octubre se estrenó la película Addicted. En 2016, participó en Resident Evil: The Final Charpter, la ya icónica película protagonizada por Milla Jovovich.

¿Aceptará el sensual actor la propuesta de Tinelli? Eso sí, sepan que esa infartante anatomía tallada por los mismos ángeles, tiene dueña y es la actriz Elizabeth Gutiérrez con quien tiene a Kailey y Christopher.

Mirá las fotos más sexies de William Levy, el Brad Pitt latino.