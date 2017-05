Denuncian a una agenciera "trucha" que estafó a más de 10 personas con viajes al exterior

La imagen de Gabriela Caram se viralizó en los últimos días luego de que un grupo de personas hiciera circular dos fotos con la cara de la mujer y un texto que hacía mención a las presuntas estafas a varias familias con viajes al exterior. Diez de esos casos fueron denunciados y están siendo investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Las estafas que cometía la mujer, domiciliada en Godoy Cruz, al parecer, comenzaron en el 2010 cuando trabajaba para una agencia de viajes que estaba ubicada en calle España y que cerró un año después.

La mujer negociaba por fuera de la empresa con los operadores mayoristas de viajes, luego seleccionaba a los clientes que ingresaban a la agencia y los contactaba para ofrecerles el mismo viaje pero a un precio menor.

En 2010 los jefes de Caram descubrieron el engaño y los contactos que mantenía con los clientes, muchos de ellos ex viajeros de la empresa.

Para realizar su cometido, la acusada le solicitaba a los operadores mayoristas no decir nada a sus jefes. Pero una vez que la agencia reunió todas las pruebas, a Caram no le quedó otra alternativa que renunciar. La denuncia penal que le realizó al empresa “quedó en la nada misma”, según los ex dueños.

Algunos de esos paquetes turísticos fueron concretados gracias a su amplia experiencia en el rubro. Otros, en cambio, quedaron sólo en el depósito del dinero del viaje en la cuenta de Caram sin destino alguno.

"Nos seducía con su simpatía, nos contaba que lo hacía por afuera de la agencia porque sus jefes eran de una religión que ella consideraba corrupta, te armaba el viaje y te cobraba. En algunas ocasiones cumplió y en otras no. A mi marido y a mí nos estafó con 12.713 pesos. En esa época (2009) era mucha plata”, contó Margarita Massia (65), una de las damnificadas.

“Yo la conocí muchos años antes de que fuera despedida de la última agencia. Siempre me atendió bien, muy simpática y atenta con los problemas familiares que uno tenía. Una persona amable de la que no esperas una cosa así”, amplió Massia. Y continúo: “Me dijo que iba a acompañarme a realizar el depósito, le di la plata en la mano, ella los depositó en su cuenta, y luego me dijo que le daba ‘pena’ no entregarme un recibo y que por eso me iba a entregar el resumen de su cuenta”.

Se aproximó la fecha y el viaje nunca se concretó. Massia y su esposo, José Giustozzi (74) la llamaron por teléfono y fueron hasta su casa, pero ella nunca salió. “El tiempo pasó y nunca tuvimos cómo comprobar la estafa así que decidimos no amargarnos más”, concluyó una de las afectadas.

Situación legal

La semana pasada ingresaron en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos diez denuncias en contra de Gabriela Caram por las estafas cometidas a dichos particulares con viajes al exterior cobrados y nunca concretados.

Desde la Fiscalía indicaron que se procederá a la debida investigación y citación de la denunciada para determinar su responsabilidad en las estafas. Asimismo, también se destacó la “negligencia” de los consumidores con la “vendedora freelancer”.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor recomendaron a los clientes que hayan sido estafados por Caram, dirigirse a la Oficina Fiscal más próxima para realizar la denuncia, ya que en esta cartera sólo podrán recibir asesoramiento legal.

Ante esta noticia, los estafados celebraron la medida y concluyeron que “debe estar presa porque anda caminando por la calle como si nada”.