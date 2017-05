Sofía Clérici: “Con Daniel Scioli nunca tuvimos sexo”

Luego de que Gisela Berger publicara los chats calientes entre su ex, Daniel Scioli, y Sofía Clérici, dejándola como la tercera en discordia de la ruptura, la morocha dio la cara y contó su versión en Los Ángeles de la Mañana.

“No me considero tercera en discordia“, expresó la tattoo model y agregó: “Me gusta divertirme con amigos hablando y mandándoles videos. Juego. Pero con Daniel no tuve relaciones sexuales“.

A su vez, Sofía contó que habló con el ex Gobernador tras el escándalo, y que este la calmó “Me dijo que todo iba a estar bien. Lo noté agobiado por el tema. Quedamos que él va a decir lo mismo que yo… que somos amigos“, dijo de manera confusa.

“Daniel es el hombre más inteligente que conocí en mi vida. Es muy caballero, me gusta como es como persona. Las veces que nos vimos nos juntamos a tomar un café y a charlar”, aseguró Clérici en el ciclo de El Trece.

Por otro lado, se mostró muy molesta con Gisela Berger: “Ella violó mi intimidad. Quiere perjudicarme, como si ella fuese una santa… vamos… ¿Cómo empezó su relación”, lanzó de manera enigmática.

Mirá el video