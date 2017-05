¿Te ataca el hambre? La solución para comer y bajar de peso

Hay alimentos que, por sus características, se pueden comer a toda hora y en cantidades suficientes para calmar esos bortes de hambre que te atacan entre comida y comida. Ycon un dato que se va a poner contento: son ricos en fibra, con un bajo contenido calórico y a la vez mejoran tu digestión sin riesgo de aumentar tu talla.

Acá te dejamos una lista que, seguramente, se va a sacar del apuro:

Palomitas de maíz

Si cocinas palomitas de maíz sin manteca ni azúcar (agregando, por ejemplo, un poco de sal), se puede comer sin temor a aumentar de peso. Una ración de palomitas en este caso supondrá sólo 31 calorías (que corresponde aproximadamente a lo que quepa en un puño o una taza pequeña).

Apio

Los tallos de apio están compuestos en un 95% por agua. Ayudan a bajar de peso y son importantes para la desintoxicación debido a su efecto diurético.

Berenjenas

Un plato de berenjenas asadas con su incomparable sabor puede ser devorada en cantidad sin ningún remordimiento de conciencia. Una ración de berenjenas, a la plancha sin aceite, tan sólo contiene 24 kcal.

Naranjas, pomelos y mandarinas

Con el fin de no aumentar demasiado de peso, a menudo no se recomienda comer mucha fruta, pero este caso no se aplica a los cítricos. Son ricos en fibra, que regula la digestión y favorece la pérdida natural de peso; además, ayuda a mantener la sensación de saciedad y te quita el hambre, también por su gran cantidad de agua.

Sandía y melón

Son sólo entre 60 y 70 calorías por rebanada (el melón, un poco más). Se puede comer durante todo el día. Los melones y sandías ayudan a eliminar el exceso de líquido del cuerpo y calman el apetito.

Calabacines

Una ración de calabacín contiene sólo 42 kcal. Normaliza el equilibrio entre el agua y la sal en el cuerpo, por lo que es un factor muy importante para aquellos que quieren perder peso. Los calabacines mejoran la motilidad intestinal porque contienen mucha fibra y líquido. Además, con su ayuda, puedes reducir el contenido de las calorías de los platos fuertes.

Pepinos

Es un vegetal indispensable para aquellos que quieren adelgazar: ayuda a combatir la hinchazón y a bajar de peso de forma saludable.

Remolacha

La remolacha es una excelente fuente de minerales, especialmente de manganeso, que ayuda a quemar grasa, pone a funcionar los músculos y regula los niveles de azúcar en la sangre. La puedes simplemente hornear, añadir a las ensaladas, cruda o cocida, y también a batidos con vegetales. Una ración media tiene sólo unas 40 kcal.

Huevos

Se pueden consumir en cualquier momento del día, incluso en plena noche si estás muerto de hambre, y no engordarás ni un sólo gramo. Por supuesto, es mejor cocido que frito.

Manzanas y ciruelas

Una manzana contiene sólo 50 kcal, da la sensación de saciedad y regula la función intestinal. La ciruela es rica en vitamina C y potasio que mantiene la buena salud del corazón y de los vasos sanguíneos.

Rúcula y lechuga

La lechuga y la rúcula son una excelente fuente de ácido fólico, que puede ser comido en grandes cantidades. En una hoja de lechuga sólo encuentras 3 kcal.

Col, brócoli, coliflor

Las coles, en todos sus tipos, son un aliado perfecto para aquellos que buscan adelgazar. Una ración de col picada contiene solamente 7 kcal, y además se puede preparar una variedad de platos con ella. Por supuesto, es mejor no comer sólo la col, y menos tres veces al día, debido a que las sustancias que contiene absorben el yodo, y éste es necesario para el funcionamiento correcto de la glándula tiroides. Pero es posible incluir la col, el brócoli o la coliflor en el menú varias veces a la semana.

Fuente: Genial Guru