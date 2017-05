Qué dijo Scioli cuando le preguntaron sobre Clérici y Berger

Más allá de estar involucrado en una escandalosa separación, Daniel Scioli sigue de campaña por el interior bonaerense. En este sentido los chats privados, con videos y fotos subidas de tono de Sofía Clérici, que filtró su ex pareja, Gisela Berger, no fueron un obstáculo para que el ex gobernador bonaerense continuara con su actividad proselitista e, incluso, tomara contacto con los medios.

Scioli estuvo en Tandil y en Benito Juárez y su equipo político difundió una gacetilla informativa sobre esa actividad realizada en esas ciudades clave de la Sexta Sección Electoral. Claro que el supuesto triángulo amoroso de Scioli, Berger y Clérici irrumpió en una actividad política.

El siguiente fue el diálogo que tuvo con dos periodistas que lo entrevistaron y que le preguntaron sobre la ruptura con su pareja:

- ¿Qué se puede decir de esto qué pasó?

- Nada. Son temas personales y mi vida privada. No hago ningún comentario.

- ¿Te afectó? ¿Te molestó?

- Como son temas personales y mi vida privada no voy a hacer comentario.