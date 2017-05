Mariano Iúdica: “Me encantaría que venga Marcelo Tinelli a Polémica”

Mariano Iúdica habló del regreso de Polémica En El Bar, de la televisión actual, y criticó a los programas de panel. “Me encantaría que venga Marcelo Tinelli a Polémica”, expresó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

“Me encantaría que venga Marcelo Tinelli a Polémica, me encantaría que pase por todos esos filtros que hay ahí”, confesó. Al tiempo que se refirió al conductor de Showmatch e hipotetizó acerca de por qué Marcelo Tinelli coqueteó con la política: “Creo que lo hizo más por manejar la atención, y más cuando está por salir al aire, es una movida muy de él esa”.

Añadió entonces que “Marcelo tiene el poder de la gente que lo adora, lo espera, lo escucha, y forma opinión absoluta en la gente, es un tipo con mucho peso”.

Por otra parte, celebró el estreno del clásico Polémica En El Bar y le “puso fichas” a “la actualidad” que aporta el formato: “Creo que en Polémica con el tema de las noticias, le vamos a agregar una cuota de detalle a lo que pasa, no vamos a tener una mesa de opinadores boludos si un dato”. “Estaba seguro que iba a andar bien porque es electrizante”, aseguró.

En otro orden, cuestionó al formato de los programas llamados “de panel” al manifestar que “a mí los que opinan no me gustan, el formato de la radio de pasar la revista y opinar, me parece que es antiguo”.

“Hay demasiado programa de panel, me parece que hacer tele así es más barato, ven que al vecino le va bien con un programa así y prueba”, argumentó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En este sentido, comparó que “Intrusos está como hace 17 años y funciona, y en el canal de al lado quieren poner uno igual, y así va pasando hasta que se llena de programa así”. Aclaró entonces que “pero para mí lo importante es la información oficial, no ser el que imita. Porque parece una boludez pero es dificilísimo hacer chimentos bien”, enfatizó durante el programa radial Por Si Las Moscas.

Por último, se refirió a su deseo de conducir Gran Hermano: “Cómo no voy a tener ganas, es el formato más importante de los formatos de programas de televisión”. “Me lo dijo (Jorge) Rial al aire y me pareció tan generoso de su parte que me emocionó”, cerró.