Elaskar dijo que Fariña "le robó plata" a Lázaro Báez

El financista procesado Federico Elaskar dijo hoy que el mediático Leonardo Fariña "le robó plata a Lázaro Báez" y negó haber movido dinero del empresario detenido a través de cuentas radicadas en Estados Unidos.

Acompañado por su abogado José Manuel Ubeira, Elaskar estuvo durante más de siete horas en el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello donde respondió preguntas y volvió a negar haber participado de una maniobra de lavado de activos.

De barba crecida y con bastantes kilos más que los que se le vieron la primera vez que apareció en TV, el ex dueño de la financiera SGI, conocida también como La Rosadita, se mostró dispuesto a explicar los orígenes del dinero que "movía" Fariña.

"Fariña le roba plata a Lázaro Báez, no se exactamente cuánto, sí se que fue mucho", sostuvo ante una pregunta de los funcionarios judiciales que condujeron la ampliación de la declaración indagatoria.

"La imposibilidad más grande de Fariña era hacer uso de este dinero. El mismo no podía ser exteriorizado por él ya que su situación fiscal no se lo permitía", aseguró, según fuentes judiciales, y explicó que allí apareció el también procesado Carlos Molinari, como testaferro.

El incremento patrimonial de Molinari "era una fachada para poder utilizar el dinero que Fariña le robó a su jefe Lázaro Báez", sostuvo y mencionó el casamiento y los autos del mediático que figura en la causa como "imputado colaborador".

Elaskar debía ampliar su indagatoria para responder sobre un informe de inteligencia presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en la que se le atribuye haber movido 97,4 millones de dólares a través de 38 cuentas bancarias en Estados Unidos.

"Es una vergüenza, una mentira total, no tengo mucho más que aportar al respecto", sostuvo el financista en relación al informe presentado en el expediente por el organismo anti-lavado que depende del ministerio de Economía.

Cuando le preguntaron que diga si manejó alguna vez dinero de Leonardo Fariña o de Lázaro Báez manifestó "no" y sostuvo que el empresario detenido utilizó SGI para mover plata a partir de la segunda quincena de 2015.

Elaskar le dijo a la justicia que esos movimientos se produjeron cuando él ya no tenía el control de la financiera porque ya la había vendido y estaba controlada por su presidente César Fernández.

La ampliación de la indagatoria también tenía por objetivo que Elaskar se anoticiara de que se le imputó haber sido parte de una maniobra de lavado que tuvo como hecho precedente el desvío de fondos de la obra pública durante la gestión kirchnerista.

"No conozco a (la ex presidenta) Cristina Fernández, (el empresario detenido) Lázaro Báez, (el ex ministro de Planificación)Julio de vido, (el ex presidente fallecido) Néstor Kirchner ni a ningún otro de los que integran la asociación ilícita que se me leyó en la imputación", dijo sobre el final de su indagatoria.

En la causa por lavado de activos por la que se encuentra detenido Lázaro Báez se investigan maniobras realizadas entre 2010 y 2013 mientras que los movimientos bancarios supuestamente vinculados a Elaskar ocurrieron entre 2006 y 2015.