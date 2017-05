Carrió sobre el 2x1: "Demuestra la independencia del Poder Judicial"

La diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y socia clave de Cambiemos, señaló este martes que el fallo de la Corte Suprema que aplicó el 2x1 en un caso por delitos de lesa humanidad "demuestra la independencia que tiene el Poder Judicial", y consideró que no hay "nada más perjudicial para el Ejecutivo" que esa sentencia.



Para Carrió "el fallo de la Corte es correcto", pero que ella "no lo hubiese votado así".



Además, la diputada recordó que ella fue informante "del proyecto de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, de Patricia Walsh y Marcela Rodriguez, cuando el partido justicialista (PJ) no daba quórum".



La dirigente de la CC dejó en claro que no está de acuerdo con la resolución, pero aclaró: “Que yo discrepe no significa que la decisión no está enmarcada en una posición del Derecho Penal, liberal tradicional que los garantistas, como Eugenio Zaffaroni, sostuvieron a lo largo de los años”.



En este sentido, la legisladora manifestó al respecto que la ley del 2x1 “fue una mala ley, de cuando las cárceles estaban llenas de procesados por catorce años en el país”.



Consideró, además, que el punto de conflicto estaba en "cómo se aplique la ley penal más benigna, que es uno de los principios del Derecho Penal", y también aclaró que ella impulsó como legisladora la jerarquía constitucional para el Tratado sobre Desaparición Forzada.