Próvolo: ahora, la monja Kumiko aseguró que "los chicos mienten"

La monja Kosaka Kumiko (42) se presentó este martes por segunda vez en tribunales provinciales sin sus hábitos religiosos, con ropa sport y con fuerte custodia policial. En esta ocasión, se dispuso a responder las preguntas de la querella por las vejaciones a niños hipoacúsicos ocurridas en el Instituto Antonio Próvolo, donde sostuvo que es “imposible” haber formado parte de los abusos sexuales. Continuará alojada en el penal de Agua de las Avispas.

La religiosa japonesa ya se había declarado inocente y había negado las atrocidades a las que eran sometidos los alumnos de la entidad religiosa, entre ellas abusos sexuales y violencia física, el jueves pasado, en las declaraciones ofrecidas a su defensa Carlos Varela y al fiscal subrogante Flavio D’Amore, luego de haber estado prófuga un mes.

En esta ocasión Kosaka, imputada por la participación primaria por tres delitos de vejación corroborados y por corrupción de menores, solicitó que se leyeran las denuncias que la involucraban, se procedió a una ronda breve con preguntas de la querella, pidió un cuarto intermedio y cerca de las 16 se retomó la indagatoria.

Allí, aseguró que “las acusaciones son aberrantes”, “imposibles de realizar” y que no entiende “por qué los chicos mienten”. Negó nuevamente ser la encargada de “marcar” a los estudiantes sumisos con golpes en la cabeza durante la merienda que les servía todas las tardes en el instituto, para luego ser entregados a los curas pedófilos.

Los abogados de la querella, Sergio Salinas, Juan Dantiacq y Oscar Barrera, aseguraron que de nada sirve que desmienta las denuncias de los menores abusados, ya que fueron investigadas y confirmadas por los médicos forenses y cuerpo de psicólogos.



La actitud de la “monja mala” -tal como la identificaron algunas víctimas- volvió a llamar la atención de los abogados de las víctimas. “Se la ve una persona muy inteligente, habla tranquila, y con una frialdad que deja atónitos a todos”, indicó Barrera.

Tras la indagatoria que comenzó cerca de las 10 y finalizó cerca de las 21, Kumiko volvió al penal de mujeres de Aguas de la Avispas, en Chacheuta, Luján de Cuyo, donde se espera que pase sus días hasta la audiencia oral, donde se le definirá la prisión preventiva.

¿Dónde está el expediente?

La querella volvió a oponerse a que el Arzobispado y el sacerdote Dante Simón –que forma parte de la investigación que realiza el Vaticano sobre el caso Próvolo- tengan acceso al expediente que contiene los testimoniales de las víctimas, informes de los médicos forenses y los de la Policía, entre otros datos que hacen a la investigación de delitos sexuales.

“Hemos pedido que se mantengan las reservas de las actuaciones para esta parte de la Iglesia que puede tener compromiso en el ámbito penal, civil o la que sea. Por lo tanto tiene que intervenir la jueza para esto. Asimismo, nos ha informado la fiscalía que ya el Arzobispado tendría el primer cuerpo del expediente y debería devolverlo”.

Dicho expediente fue entregado por el fiscal a cargo, Gustavo Stroppiana, y el cual deberá ser devuelto el próximo lunes 15 de mayo por Simón, quien en caso de no presentarse en tribunales deberá ser arrestado por ser la tercera vez que se lo cita.

La indignación de las madres

Una mujer con su pequeño hijo se presentó este martes en el Palacio de Justicia, indignada por las atrocidades realizadas por los religiosos, en particular por las denuncias que delatan el accionar de la monja, por lo que aprovechó el cuarto intermedio para gritarle lo que sentía.

“Monja Kumiko declará, que tu conciencia no va a descansar. No vas a tener perdón de Dios por todo lo que les hiciste a todas esas niñas. Confesá”, gritó la mujer, quien no tiene relación con ningún damnificado

#CasoProvolo cuarto intermedio p Kosaka Kumiko. A su salida, una mujer le gritó a la monja que "confiese" las vejaciones @elsolonline pic.twitter.com/h6qxhz1gwP — ♛ Emi Agüero ♛ (@emiaguero7) 9 de mayo de 2017



Cómo continúa la investigación

- Kosaka Kumiko: continuará detenida en el penal de mujeres de Aguas las Avispas, con custodia policial debido al temor de ser atacada por otras internas.

- Situación legal: la próxima semana que debería reincorporar el fiscal del caso, Gustavo Stroppiana, quien deberá presentar todas las pruebas obtenidas en contra de la monja al juez de Garantías para que determine en la audiencia oral la prisión preventiva.

- Caso Próvolo: la investigación que ya cuenta con seis imputados- dos clérigos, Nicolás Corradi (82) y Horacio Corbacho (56); una monja, Kosaka Kumiko; y tres administrativos, Luis Ojeda (50), Jorge Bordón (50) y Armando Gómez (46)- tendrá nuevamente lugar a próxima semana con rastrillajes, cámaras Gesell, y testimoniales. Todo será filmado.

- Familiares de las víctimas: no realizarán reclamos, ni convocarán a marchas, por las complicaciones que les implica viajar hasta Ciudad, ya que la mayoría vive en zonas alejadas.