Guerra declarada: comercios legales vs ilegales por la utilización obligatoria del posnet

El 30 de abril de este año comenzó a regir la normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obliga a los comercios a recibir débito para compras de $ 10 en adelante. El 99% de los negocios del centro se adecúa a la norma aunque aseguran que sienten mucha desventaja con las ferias y los persas.

Comercios establecidos vs persas y ferias

“La obligatoriedad no es novedosa para los comercios de Mendoza, al menos los del Centro, ya que la mayoría usan los aparatos como una herramienta de venta, es decir, casi todos tienen el posnet y lo usan”, dijo a El Sol Juan Retali, asesor del Centro Comercial a Cielo Abierto del Instituto de Desarrollo Comercial de la Ciudad de Mendoza.

Según el empresario, el problema surge con los negocios que no son obligados o sancionados por no utilizar el posnet. “La ley tiene que ser pareja para todos, es decir, los establecidos y los que no lo están como los persas o ferias. ¿Quién los controla, quién los obliga, por qué las exigencias las cumplen algunos y otros no?”, se cuestionó Retali.

Juan Retali, asesor del Centro Comercial a Cielo Abierto del Instituto de Desarrollo Comercial

La utilización del posnet en Mendoza, de acuerdo a lo referido por Retali no es novedosa, ya viene desde hace años, por lo que la obligatoriedad no es algo que beneficie o perjudique al pequeño comerciante. “Lo que sí queremos es que la regulación sea para todos por igual”, culminó.

Por suparte, Adolfo Trípodi presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó: “La obligatoriedad del posnet es muy beneficiosa porque facilita el comercio legal en contra del ilegal que prolifera cada día más en la provincia”.

Pero los comercios legales no sólo tienen una “guerra” declarada con los ilegales sino también con la empresa que provee los aparatos, que es una sola a nivel nacional, y a la que hay que pagarle un canon que va de los 250 a 400 pesos mensuales (por aparato).

Pero eso no es todo sino que los comerciantes deben abonar por cada compra efectuada con posnet, cuyo monto debe ser superior a los 10 pesos, una comisión que es del 1.2%, en caso de las de débito, y 3% en las de crédito.

“Nuestra lucha es por la reducción de las comisiones que exigen por cada compra que se realice. Si no logramos avanzar en eso lo que pasará es que a los bancos les seguirá yendo muy bien, como hasta ahora, y nosotros seguiremos penando”, expresó Tripodi.

Respecto a esta “batalla” de los legales e ilegales, Vicente Lourenzo, Secretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó: “Es cierto que hoy los comerciantes se sienten en competencia desleal con los negocios que no tributan pero no por la utilización del posnet sino porque los primeros son fiscalizados constantemente y los otros no, esos negocios no tienen que existir porque evaden, están en falta ante la AFIP”.

Sobre la obligatoriedad del uso del posnet

Los primeros en tener la obligación de poner un posnet a disposición de sus clientes son los comercios con una facturación igual o mayor a los $4 millones al año (a partir del 30 de abril de 2017). Le seguirán los negocios con facturación de entre $1 millón y $4 millones (31 de mayo) y finalmente se incorporarán los que tengan ganancias menores al millón de pesos (30 de junio).

También se previeron fechas límite para otro tipo de actividades y contribuyentes, incluyendo por ejemplo a los monotributistas, quienes deberán incorporarse en 2018.

Según refirió Abel Abad, titular de AFIP, el propósito de la medida es fomentar "la formalización de la economía y la bancarización". Además, con esta medida se busca hacer más transparente la economía, y ampliar la base de contribuyentes, para reducir la carga impositiva y obligar a los comerciantes a entregar la factura.

¿Será posible eso en Mendoza? El fisco dirá.