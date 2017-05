¿Qué pasa entre Pablo Cosentino, marido de Daniela Urzi, y Nicole Neumann?

Luego de que Fabián Cubero y Nicole Neumann admitieran que están separados “hace un mes”, comenzaron a circular rumores que vinculaban a la modelo con un empresario, que sería el tercero en discordia.

Al ser consultada por Nosotros a la mañana, Nicole negó rotundamente conocer al empresario, cuyo nombre no se había revelado hasta el momento.

Luego, Cubero realizó un extenso descargo donde habló de su separación y contó cómo y cuándo comenzó la crisis en la pareja. El futbolista también negó que hubiera terceros en discordia.

Según relató el jugador de Vélez en Nosotros a la mañana y en Los Ángeles de la mañána, “Todo empezó por una crisis personal de ella el año pasado, con dudas que tenía sobre su vida. Llegado un cierto tiempo, decidimos tomar la decisión de separarnos”.

“Yo no puedo obligarla a ella a que me vuelva a amar. Yo traté de demostrarle que era la persona ideal para seguir a su lado. Pero bueno, yo no puedo meterme en su corazón y manejarlo. Ella no sabe si me dejó de amar“, expresó Cubero.

Al hablar de su ahora ¿ex?, Fabián se quebró mientras dialogaba con las panelistas de LAM.

Tras cortar la comunicación, Yanina Latorre tomó la palabra y contó que Nicole “está noviando hace unos meses con un hombre casado, representante de jugadores de fútbol, casado con una modelo internacional”.

Y continuó: “El problema es que venía haciendo las cosas más prolijas. En abril, cuando viajó con su hermana a Nueva York, se encontró con él durante 3 días. Y ahora le salió el tiro por la culata porque le dijo a su marido (Cubero) que se iba a Alemania a ver al padre pero en realidad viajó a Milán con el señor Pablo Cosentino, el marido de Daniela Urzi“.

“A Cubero le llegó un mensaje y lo comprobó. La rastreó porque ella le mintió hasta en la aerolínea y el pasaje. Hay mucha gente del fútbol involucrada. Tienen gente conocida en común. En Milán los vieron”, concluyó Latorre sobre el tema.