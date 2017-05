Charla para docentes de gimnasia a beneficio de Marianela, la patinadora ciega

Los italianos Rubén Genchi y Fabio Holland se quedaron sorprendidos cuando vieron los videos de Marianela Fernández, la única atleta de patín artístico no vidente del mundo. Y esperan que impresione a la ciudad de Oderzo cuando la vean realizar figuras y cruzar la pista de un lado a otro con elegancia y suavidad.

Marianela viajará en junio a Italia para representar al país en el Torneo Internacional de Oderzo, que se realizará del 16 al 18 de junio y donde participarán una decena de atletas europeos.

Fue en febrero cuando la familia Fernández recibió por sorpresa la invitación. Luis Doña, su otro entrenador, había llevado un material a Buenos Aires, donde Genchi y Holland estaban dando una capacitación teórica y práctica a entrenadores y atletas.

La joven de 17 años irá junto a su mamá y su entrenadora Silvana Martín, quien comentó que los pasajes y estadías son costeados por la Subsecretaria de Deportes de la provincia.

Su historia, un ejemplo

Marianela patina desde los cinco años en el Club Personal del Banco de Mendoza, Chacras de Coria. Vive en Luján con sus padres y es la tercera de cuatro hermanos: Emanuel (19), Gabriel (18) y Aldana (12). Cursa quinto año en la escuela Santa María de Goretti y entrena tres veces por semana.

Su mamá –que se llama Silvana como su entrenadora- comentó que junto a su marido Alejandro les inculcaron desde pequeños a sus cuatro hijos el amor por la actividad física. “Emanuel practica crossfit, Gabriel hace futsal y Aldana, flamenco. La idea era marcarles que el ejercicio físico es saludable, nunca imaginamos que íbamos a llegar a este nivel”, comentó la mujer y agregó que junto a su esposo salen a correr y caminar juntos para predicar con el ejemplo.

“En Italia tenemos familia por parte de mi marido y están muy emocionados por conocer a Marianela. Estamos todos muy entusiasmados por el viaje. Yo por lo general me pongo muy nerviosa cuando compite, pero en el Open de Patinaje Artístico en Brasil me conmoví mucho. La ovación y el respeto con el que el público la miraba era increíble. No hay muchos patinadores que logren que todo un estadio los esté mirando”, dijo la madre orgullosa y añadió que los jueces la aplaudieron de pie y llorando.

La incapacidad visual no la ha privado a Marianela de cumplir sus objetivos y aseguró que quiere seguir una carrera universitaria: “Tengo ganas de cursar Traductorado de Inglés o Licenciatura en Canto, pero aún no me decido por una”, dijo la joven quien no pretende dejar el patinaje de lado: “Esta actividad la voy a continuar todo el tiempo que pueda, ya sea compitiendo o de forma recreativa”.

Pero antes de ese futuro no tan lejanos, la cabeza de la patinadora está puesta en Italia: “La primera vez que viaje al extranjero fue cuando fui a Brasil fue una experiencia hermosa, pero lo de Oderzo es un sueño porque ese país es la cuna del patinaje artísticos. Allí están los mejores patinadores y los mejores entrenadores”, señaló la joven.

