Luego de varios días de silencio, Nicole Neumann y Fabián Cubero confirmaron su separación, luego de 11 años juntos y 3 hijas en común.

Crisis de por medio, la modelo y el futbolista intentaron salvar su relación con terapia de pareja y ayuda espiritual hasta que, en buenos términos, decidieron separarse.

A través de un mensaje de WhatsApp, Nicole le confirmó a Nosotros a la mañana que estaba separada, pero que aún no habían hablado con sus hijas. Por lo tanto, pidió respeto. A su vez, negó que hubiera terceros en discordia.

“De mi separación no voy a decir nada hasta no hablar con mis hijas. Necesito protegerlas a ellas, la más grande ya lee, y ya llegaron comentarios”, escribió Nicole a Tomás Dente.

Luego, a través de una comunicación telefónica, fue Cubero quien admitió la separación. “Estoy tranquilo. Hace un mes que venimos así, más que nada para mantener la integridad de las nenas, que todavía no les hablamos. Hace un mes que estamos separados“, dijo el jugador de Vélez.

Consultado sobre una posible reconciliación, Fabián dijo: “Todo empezó por una crisis personal de ella el año pasado, con dudas que tenía sobre su vida y qué quería de acá en adelante. A través de terapia, intensificó un poco más para ver que le pasaba. Llegado un cierto tiempo, decidimos tomar la decisión de separarnos”.

Al preguntarle quién tomó la decisión de separarse, aclaró: “Fuimos los dos. Esto arrancó con una crisis de ella, pero llegó un punto donde dijimos esto no da para más. Se fue de viaje, cuando volvió seguía sin saber qué quería. Por eso decidimos dar un paso al costado”.

Cubero dejó en claro, también, que la crisis de Nicole fue antes de Bailando por un Sueño; sin embargo, se profundizó durante el certamen.

“Ella no esta teniendo la claridad como para terminar de definir lo que quiere. Ella, hasta hace un mesa, no supo decirme ‘sí, separemonos’. Tenía dudas, dudas y dudas… yo me fui acomodando de a poquito a lo que ella iba sintiendo. Yo no puedo obligarla a ella a que me vuelva a amar ni que vuelva a sentir lo que sintió durante 10 años por mí. Simplemente, yo traté de demostrarle que era la persona ideal para seguir a su lado. Pero bueno, yo no puedo meterme en su corazón y manejarlo. Ella no sabe si me dejó de amar“, expresó Cubero.

Al consultarle si seguía enamorado de Nicole, Fabián Cubero expresó: “De esta Nicole con dudas no. Yo siempre estuve enamorado de ella, pero de la Nicole que tenía las cosas bien claras”.