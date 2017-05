En campaña: por quinta vez desde que asumió, Macri visita Mendoza

Mauricio Macri pisará por quinta vez, como presidente, suelo mendocino este miércoles. Está previsto que el mandatario recorra el norte y el sur provincial junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Más allá de los temas habituales de gestión, la visita tiene un claro tinte político de cara a las elecciones de medio término, especialmente porque Cornejo decidió unificar los comicios provinciales con los nacionales.

La elección se nacionalizó y Macri viene a “bancarlo” a Cornejo, señalaron desde el entorno del gobernador.

Mucho se especuló sobre la decisión del gobernador con respecto a las elecciones pero a pesar de haber sancionado la Ley PASO, que lo habilita a desdoblar, Cornejo decidió jugar con el oficialismo nacional. La teoría del radicalismo es que sin Cristina Fernández el PJ no tiene figuras fuertes, y si se presenta la ex mandataria, en la provincia no tiene buena imagen, sumado a la división interna del PJ local.

Recorrido

Se espera que el presidente llegue a Lavalle para inaugurar una planta de procesamiento de almendras en Jocolí. Luego de la recorrida por el suelo mendocino, se espera que el jefe de Estado brinde una conferencia en el aeropuerto El Plumerillo.

El jefe de Estado visitará luego la localidad de Bardas Blancas, en Malargüe -gobernado por el radical Jorge Vergara-, para recorrer la zona donde se instalará la nueva conectividad de fibra óptica.

Bardas Blancas está ubicada en el distrito Río Grande y tiene una población de 63 habitantes. Esta visita forma parte del Plan Federal de Internet, que impulsa el Gobierno nacional.

El pedido de Righi

El intendente de Lavalle, Roberto Righi (PJ), quiere aprovechar la visita para hacerle una serie de pedidos al presidente. El jefe comunal quiere aprovechar la actividad -privada, vedada a la prensa- para pedirle los recursos para impermeabilizar la cuarta zona de riego y para construir escuelas.

“Es un buen escenario para hablar de temas que no son tan onerosos. El presidente lo va a entender, tenemos que trabajar en conjunto”, expresó el lavallino, que además le reclamará para que destrabe una licitación frenada en la Nación.

Visitas anteriores

Esta no es la primera vez que Macri viene a respaldar a Cornejo. La primera visita como presidente la realizó en enero del año pasado donde visitó una finca en El Borbollón-Las Heras y anunció la compra de excedente vínico por 75 millones de pesos.

La segunda visita fue en agosto del 2016. En esa ocasión estuvo en el Cerro la Gloria para homenajear al general San Martín y luego fue a Perdriel donde anunció obras de cloacas para la zona.

Luego en diciembre el mandatario estuvo junto a Cornejo en el aeropuerto para inaugurar las obras de remodelación de la aeroestación. Además ese mismo día visitó un club social de Las Heras.

La última presencia del presidente en Mendoza fue en enero pasado donde encabezó el acto por el Bicentenario del Cruce de Los Andes en el Campo Histórico El Plumerillo.