Facebook y YouTube lanzarán sus propias series para competir con Netflix

Facebook quiere que estés más tiempo dentro de su plataforma y la nueva pieza del puzzle es crear sus propias series exclusivas. Los casi 2.000 millones de usuarios que cada mes entran en Facebook podrán ver las nuevas series a partir de junio.

La iniciativa será gratuita, y las series serán monetizadas con anuncios, como en la televisión tradicional, y al contrario que las series producidas por Netflix o YouTube Red que requieren el pago de una suscripción mensual. La empresa está buscando de forma agresiva a productores de Hollywood, y busca contratar a un directivo proveniente de los grandes estudios según la prensa estadounidense.

Según las fuentes consultadas por BusinessInsider, la compañía fundada por Mark Zuckerberg arrancaría con 24 series de diferente duración y presupuestos. Desde algunas de más estilo televisivo que se emitirían cada semana a otras de duración reducida de unos 5 minutos por episodio, y más al estilo producción youtuber que emitirán nuevos episodios cada día.

Facebook lucharía así por dejar de ser el sitio donde se habla de las series, y convertirse en el sitio donde también se ven. Hace unos meses Mark Zuckerberg en una entrevista menciono que “no le sorprendería si en cinco años la mayor parte de lo que la gente ve en Facebook es vídeo”. Y hasta ahí está apuntando con iniciativas como Facebook Live, las mejoras a su plataforma de realidad virtual Oculus y la producción de estas series.

YouTube

La compañía ya tiene una íntima relación con las cadenas de televisión de todo el mundo, muchas de las cuales comparten sus mejores clips y escenas de series a la plataforma como gancho para ampliar audiencia que se una a ver la emisión en directo de futuros programas y episodios.

Pero esta relación simbiótica entre YouTube y los canales tradicionales va más allá con el lanzamiento de YouTube TV, un servicio que por 35 dólares te permite ver en directo y en diferido 40 canales de televisión por cable a los estadounidenses que quieran una opción sencilla.

En vertical

Mientras tanto, el rival más joven no quiere quedarse atrás y sabe que el contenido exclusivo le ayudará a atrapar a sus usuarios y conseguir capturar más. Snap, la empresa madre de Snapchat se prepara para crear varias series nuevas producidas en colaboración con grandes canales estadounidenses.

BBC, Disney, ESPN y otros crearán varios programas de emisión diaria en formato vertical que solo se podrán ver en la sección Discover de Snapchat, junto a un montón de contenido producido por los grandes medios digitales de hoy en día.

El contenido será más corto y podría funcionar incluso como contenido extra de series, avances exclusivos o programas de comentario deportivo. Cualquier elemento novedoso ayudará a Snap, que recientemente empezó a cotizar en bolsa, a mejorar sus ingresos creando más contenido.

Apple no se queda atrás

A pesar de los incontables rumores de que la compañía dirigida por Tim Cook podría utilizar sus grandes reservas de dinero en una gran adquisición de medios, un estudio o una productora, de momento no se ha materializado ninguna.

Apple está trabajando y produciendo tres series que se emitirán a través de Apple Music para sus más de 22 millones de suscriptores de pago. El primero, la adaptación de Carpool Karaoke com James Corden, de momento se retrasa unos meses.

La otra gran apuesta inicial, Planet of the Apps, una especie de concurso donde programadores y diseñadores de aplicaciones lucharán por conseguir inversión presentando su idea ante potenciales accionistas. Un formato similar al programa The Apprentice creado por Donald Trump hace una década.

Fuente: BusinessInsider / Vanguardia