Bielsa: "Sampaoli no es mi discípulo, es mejor que yo"

Marcelo Bielsa, ex director técnico de la selección chilena, se encuentra en Brasil participando de un encuentro llamado Somos Fútbol, en el que comparte con entrenadores como Fabio Capello y Tite.

Durante su charla, el argentino fue consultado sobre su etapa a cargo de la Roja, la que consideró como "uno de los momentos más felices de mi vida. Tuve la oportunidad de contactarme con el ciudadano medio".

Sobre la decisión de venir a Chile, explicó. "Cuando un entrenador es contactado para dirigir en el extranjero debe entender que ha de aportar algo diferente a lo que poseen. Es decir: "puede aportar cosas que el fútbol de ese país no posee".

Otro tema que marcó la presentación de Bielsa, posible entrenador del Lille para la próxima temporada, fue su opinión sobre otro ex entrenador de Chile, Jorge Sampaoli, quien ha dicho en reiteradas oportunidades ser un admirador de la doctrina del rosarino.

"Sampaoli no es un discípulo mio. Él es mejor que yo", afirmó. "Una de las virtudes para un entrenador es la flexibilidad, pero yo no cedo en mis ideas y lo digo como un defecto. Sampaoli en cambio sí cede en sus ideas y eso lo hace mejor que yo. Él ha resuelto cosas concediendo cosas. En cambio yo las he sacrificado al no ceder", explicó.