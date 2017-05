El hijo de Ricardo Fort tuvo que salir a defenderse: "Yo no pedí tener esta vida"

Felipe Fort es uno de los dos hijos y herederos de Ricardo Fort. La semana pasada le brindó un homenaje al excéntrico millonario y ahora el adolescente tuvo que salir a defenderse de las críticas que le hicieron.

"Es un putito presumido", comentó un seguidor de Instagram de Felipe, en la foto que el joven publicó en esa aplicación.

Pero Felipe no se quedó atrás.

"Mirá quien habla de que soy putito. Vos no viviste nada de lo yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso", respondió.

Y remató: "Yo no pedí tener esta vida. Solo me tocó. Así que no andes puteando a la gente solo por lo de afuera cuando no conocés lo que pasa detrás de las cámaras y eso te lo digo por mi viejo".

El problema con la herencia, según relató Infobae, se trata del patrimonio que les dejó a sus hijos Marta y Felipe. Eso incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos radicados en Argentina,y propiedades, contando el departamento donde viven actualmente. Además, están los campos relacionados con la empresa.

Los mellizos reciben una mensualidad que proviene de las ganancias de la fábrica de chocolates. Con ese dinero se cubren los gastos de colegio, casa, niñera, seguro de los autos que les pertenecen, vacaciones y demás. La administración de los bienes está a cargo de Gustavo Martínez, que cumple el rol de tutor y bajo control de la Justicia.