"Hola, soy Anto": la protagonista del video sufre, llora y dice que está arrepentida

Antonella fue en los últimos días el centro de las cargadas en las redes sociales. Su video, en el que se presenta como "Hola, soy Anto", se viralizó y ahora esta chica con retraso mental asegura que está arrepentida.

La joven habló con un programa de televisión este lunes. Dijo que sufre y llora por las burlas. "Me arrepentí mucho de hacer el video", confesó.

Durante una entrevista telefónica con el programa que conduce Famián Doman, la joven indicó: "Me encanta bailar y me gusta la música. Me gusta cantar también, pero no sé cantar. Yo creo que no hago nada malo".

Julio, el papá de Antonella, había contado el fin de semana que su hija está deprimida y no quiere salir de su casa a raíz de las burlas y parodias que sufre desde que hizo esa transmisión por Facebook.

El hombre explicaba: "Anto tiene un retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa".

Ahora la chica afirmó que en la calle le preguntan si es la protagonista del video. "Quieren sacarse fotos y videos conmigo", manifestó.

