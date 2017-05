La escuela Bombal lleva más de 20 días sin clases

Un grupo de padres de la escuela Domingo Bombal se manifestaron esta mañana en la Dirección de Nivel Inicial de la DGE para reclamar, una vez más, por sus hijos, quienes debían retomar las clases este lunes. Desde hace 20 días los alumnos de todos los niveles se quedaron sin actividades a causa de las intensas lluvias que dejaron al descubierto las fallas estructurales del antiguo edificio.

Tras la demanda de las autoridades del Bombal, la Dirección General de Escuelas (DGE) alquiló dos edificios hasta que Infraestructura solucione las filtraciones en el techo, la instalación eléctrica en corto circuito por las lluvias y una pared con peligro de derrumbe.

Los 536 alumnos de la primaria tendrán clases a media cuadra de la escuela, en la calle Federico Moreno 318, al lado de la Catedral de Loreto. En cambio, los jardincitos- con una matrícula de más de 90 niños- serían trasladados a la escuela nº 0-060, ubicada en calle Montecaseros y Chacabuco.

"Nos dijeron que este lunes, finalmente, nuestros hijos empezarían las clases, pero no fue así. Cuando llegamos a la escuela nº 0-060 nos dijeron que no se había hecho la mudanza y, como consecuencia, no iba a haber clases", dio cuenta Daniela Riquelme, mamá de dos pequeños que estudian en esa institución.

Los padres se reunieron con autoridades de la DGE

Otros de los reclamos se centra en la distancia entre un edificio y otro- 13 cuadras- que tienen que recorrer para llevar e ir a buscar a los menores. Pese a que los padres firmaron en disconformidad el acuerdo que establecía el traslado del Nivel Inicial a su nueva sede, la propuesta siguió adelante.

"Hay papás que han tenido que cambiar a sus hijos del colegio. Es un tramo que tendríamos que hacer caminando y a contra reloj. Nos dijeron que no hay otro lugar y que si no nos gusta, nosotros tenemos que buscar uno", señaló la mamá que dijo que "nos dejaron a la deriva".

Las autoridades de la escuela Bombal reconocieron que se trata de una situación difícil y que se priorizó que los más pequeños de la escuela tuvieran clases, a pesar de la distancia. "En el edificio alquilado para la primaria no había más lugar", comentó Laura Fernández, directora de la institución.

El traslado del mobiliario comenzó esta mañana.

En cuanto a la informaciones encontradas que dejaron en vilo a los padres y a los alumnos, desde la dirección de Educación Inicial admitieron la "falta de comunicación" y aseguraron que el lunes los pequeños comenzarían las clases, luego del traslado del mobiliario y la tabicación de uno de los salones.

"La respuesta que se les dio es la inmediata para que los niños puedan tener clases y de allí poder ir avanzando. No es fácil encontrar un lugar acorde a sus necesidades. La casa que se había propuesto para albergar a los jardincitos no servía", dio cuenta Adriana Rubio, directora del Nivel Inicial.

Los docentes colaboran en la mudazan del Bombal.

Si bien no hay fecha confirmada, se estima que los alumnos de primaria retomarán las clases el miércoles. Mientras que los de Nivel Inicial comenzarían el lunes 15. Dependerá del tiempo que demande la mudanza del mobiliario que se inició este lunes.

En un comunicado, los padres de la escuela Bombal dejaron en claro que han sido "pacientes y respetuosos con los tiempos de la DGE pero ya no podemos seguir esperando. Tienen que respetar el derecho a la Educación de nuestros chicos", dice que el escrito que llama a una manifestación pública el miércoles 10, a las 8.30, frente al colegio, en la esquina de Lavalle y Montecaseros de Ciudad.