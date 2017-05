Lali Espósito: “Acá cualquiera mata y no pasa nada”

Es raro verla hablar de política, pero determinados episodios de la realidad y la actualidad de la Argentina, despiertan las ganas de Lali Espósito de opinar y dar a conocer su visión. En la última semana, la cantante se expresó muy enojada por las redes sociales al conocer el fallo que beneficia con el 2×1 a represores de la dictadura militar.

Entrevistada por Marcelo Polino para Ponele la Firma, Lali no le esquivó al tema, y habló sobre su parecer de la actualidad del país. “No me considero ignorante, pero no soy una especialista en leyes. Pero sí soy una ciudadana que vive en este lugar y veo lo que sucede, y estoy muy anonadada. No entiendo bien qué pasa con la gente que está en puestos importantes para tomar decisiones“, dijo la artista.

“Con la Justicia tenemos un país que claramente no funciona. No puedo creer cómo no se cambia todo mañana. Acá cualquiera mata a cualquiera y no pasa nada. Nos acostumbramos a la violencia, a la falta de educación, a que a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa yendo a comprar un agua”, explicó la ídola teen, y agregó: “El mundo está rarísimo. Hay gente a la que le cuesta vivir en este mundo y está sufriendo. Hay un olvido total del ser humano“.

Para terminar, Lali se refirió a su posición política: “No estoy ni de un lado ni del otro. Si hay una grieta yo estoy tirada en el medio. Pero estamos muy acostumbrados a la mentira y al choreo. Este es un país que se acostumbra”

Mirá el video